Три ключові параметри: формат документів, цілі та чия ініціатива у припиненні вогню

Маємо право почути зараз від перемовників не про "прогрес" чи на якому вони етапі… Це – для багатьох українців ні про що. Може бути прогрес, але не в національних інтересах України.

А от відповіді, які потрібні до того, а не після:

По-перше, що саме готується? Договір, що юридично зобовʼязує (як би він не називався), політична заява чи політико-правовий документ? Це – не може бути таємницею. Ми маємо це знати ЗАРАЗ!

Бо дуже різні сценарії можуть бути, зокрема залежно від правової природи, механізмів прийняття зобовʼязань і виконання внутрішньодержавних процедур.

По-друге, що таке "досягаємо пріоритетів і цілей". Яких саме пріоритетів, яких саме цілей? Тих, які офіційно оголошувались раніше (Формула миру Президента України Володимира Зеленського), чи якихось нових?

По-третє, припинення вогню – до всього цього (наразі – українська офіційна позиція) чи після (російські ультимативні вимоги)?

Не треба розкривати хід переговорів. Дайте публічну відповідь хоча б на ці три питання. Народ України має знати це до, а не після…

