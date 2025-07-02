Мій батько обрав Україну.Тоді я не розумів чому. Але він розумів – українці були і є найбільш дружньою до інших народів нацією

Мені пощастило, що 1993 році мої батьки переїхали в Україну, не в росію.

Тоді були важкі часи, всі шукали можливості десь знайти роботу і нагодувати родину. Частина моїх родичів поїхали в москву. Всі до одного вони з часом повернулись.

Всі до одного розповідали про жахливе ставлення до азербайджанців і взагалі громадян інших країн в росії. Це і побиття, і зверхнє ставлення як до другого сорту, це і приниження.

Мій батько обрав Україну. Один серед всіх моїх родичів. Тоді я не розумів чому. Це ж було маленьке нікому не відоме місто Донецьк, у той час як всі їхали у популярну столицю росії.

Але мій батько розумів чому. Українці були і є найбільш толерантною нацією і дружньою до інших народів.

Можливо через їх велике серце, можливо через те, що вони самі потерпали століттями від росіян і знають як це бути в біді і шукати можливість вижити.

За останній тиждень мене знову то тут, то там хвалять за мою українську мову. І я знову не розумію чому. Якщо я громадянин, якщо я живу в цій країні вже довго, я зобов’язаний знати її мову.

Я прожив тут більше 20 років. Отримав безкоштовне навчання в школі. Отримав рівне ставлення від дорослих і в школі і в універі.

Ніхто не питав мене про національність під час прийому на роботу. Жодного разу. Єдині ремарки щодо моєї національності завжди були – "як ви гарно говорите українською?" або "що означає ваше ім’я?".

В Україні поважають інші нації, дружні нації. Саме за це я і люблю цю країну. Саме за це, я хочу жити тут. Саме за це я хочу їй допомагати всім чим можу. Це моя подяка країні, яка зробила для мене багато.

Саме цього ніколи не буде в росії. Бо це країна зверхніх шовнісітичних маленьких рабів.

Що я відчуваю, коли бачу фотки побитих російських пропагандистів в судах в Баку?

Справедливість.

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