Мало кто осознает, что технологические решения появились не благодаря военным уставам, положениям и законам – а вопреки им

Недавно полковник Андрей Белецкий – сегодня один из самых успешных создателей воинских подразделений – между прочим вспомнил, что ему очень нужны программисты. Штурмовикам действительно тяжело без айтишников.

Это правда: без разработчиков мы вряд ли продержались бы несколько месяцев. Наша армия воюет на программных продуктах, созданных военными‑энтузиастами по заказу – и эти решения сейчас, вероятно, одни из лучших в мире: тактическое приложение "Кропива", система ситуационной осведомленности "Дельта", платформа видеотрансляций "Вежа" и десятки других полезных продуктов.

Мало кто осознает, что эти решения появились не благодаря воинским уставам, положениям и законам – а вопреки им. Часто их внедряли, преодолевая яростное сопротивление должностных лиц. Из‑за принципа "запрещено все, что прямо не разрешено", деятельность, без которой армия могла бы за несколько дней остаться без средств, формально считалась незаконной. Лишь единицы командиров, вроде Белецкого, создают условия для инноваций.

Почти все, к чему мы уже привыкли в боевой практике, когда‑то было формально запрещено. Использование "мавиков" для разведки не было предусмотрено штатными средствами; тратить на это время означало нарушать уставы. Так же и поражение целей с помощью FPV‑платформ или "бомберов". Под первыми наземными роботизированными комплексами тоже часто стоял риск нарушения правил. Эксперименты с дронами‑перехватчиками проводились на страх и риск низового звена – по их инициативе и не за государственный счет.

Уже почти четыре года эта странная и неестественная ситуация продолжается. Грустно, что талантливые программисты и инженеры делают уникальную, критически важную для армии работу на "птичьих правах", тогда как правовые нормы в армии иногда больше соответствуют эпохе кавалерии и траншей – эпохе железа и угля. Между тем современная война управляется микроконтроллерами, кремниевыми чипами и кодом на С.

Еще хуже: инженеров, которые в гражданской жизни обладают критически важными навыками, часто по умолчанию отправляют копать окопы или стоять на позициях.

Законодательство – уставы, инструкции, приказы – почти не менялось с прошлого века, и это ставит под угрозу оперативное обновление вооружения и тактики.

Три с половиной года борьбы показали: изобретения, которые спасают жизни и дают преимущество, рождаются "несмотря ни на что".

Поэтому обращаюсь к политическому руководству страны: легализуйте военные конструкторские и разработческие подразделения! Это была бы огромная услуга не только нам – изобретателям и инженерам, – но и государству.

Дайте нам защиту от глупых правил и от некомпетентных командиров. Обеспечьте достойную оплату, инфраструктуру для испытаний и безопасного внедрения, а также координацию между подразделениями всех сил обороны, чтобы избежать бессмысленного дублирования разработок.

Никто, никто лучше практиков на передовой не знает, что именно нужно. Сержанты и младшие офицеры, которые имеют непосредственный опыт современной войны, сегодня часто выполняют роли разработчиков, менеджеров, фандрейзеров и испытателей одновременно. На них держится наша оборона. Дайте им возможность жить, дайте им возможность воевать!

