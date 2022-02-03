Даже сам Борис Джонсон прилетел в Украину. Почему Британия так упорно взялась нам помогать

Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс, который должен укрепить пояс безопасности и усилить Балто-Черноморскую ось.

В Украину с визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Великобритания выделит еще около 2 млрд фунтов стерлингов ($2,7 млрд) на инфраструктурные и энергетические проекты.

Соединенное Королевство выделит 88 миллионов фунтов, чтобы поддержать энергетическую независимость Украины от России и стабильное управления.

Великобритания может поставить Украине дополнительное вооружение в дополнение к 2 000 ранее поставленным противотанковым гранатометам на фоне угрозы нового российского вторжения.

Такими новостями переполнены ленты всех украинских СМИ. Украина для Британии вдруг стала ярким пятном на геополитической карте. Почему британцы так упорно взялись помогать Украине, что даже готовы создавать с нами альянс?

Соединенное Королевство после выхода из Еврозоны находится в поиске своего ролевого формата в мире и не отказывается от статуса мировой державы.

В рамках этого поиска правительство Тори приняло стратегию Global Britain, суть которой – поддержание мировой роли Великобритании. В рамках ее реализации в частности была создана трансатлантическая организация AUKUS (Военно-политический союз США, Королевства и Австралии). Это был набросок роли Британии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Европе Лондон также ищет новую роль. Создание треугольника Лондон-Варшава-Киев – один из элементов этой стратегии.

Польша – исторический союзник Королевства, но также и исторический союзник Украины.

Британские цели в этом треугольнике – это, с одной стороны, сохранение влияния в Европе, укрепление своей роли в восточной ее части, а с другой – реализация ключевой геополитической миссии Британии – сдерживание российского режима и его влияния.

Почему Лондон так активизировался на восточном направлении?

Соединенное Королевство традиционно придает геополитическим ценностям важное значение в своей политике. Одна из них – сдерживание тоталитарных режимов, таких как путинский.

Роль Англии во все времена – это сдерживание российской агрессии. А ведь эта агрессия носит хронический характер не один век.

То бишь активизация Британии вполне естественна еще и потому, что Британия сохраняет глобальную роль в мире.

Есть и внутренние факторы. Конъюнктурные, так сказать.

Нынешнее положение правительства Бориса Джонсона после серии атак в прессе несколько ослабло и ему необходима новая площадка для активности и новые успехи. Помощь Лондона Киеву вооружением – решения из этой обоймы.

В какой-то степени Украине повезло, что у Бориса Джонсона внутренние проблемы, толкающие его на более активную внешнюю политику. Это не определяющий фактор, но и отбрасывать его не стоит.

Если подытожить, Соединенное Королевство сделало заявку на серьезную и долгоиграющую политику в Европе в новом качестве и формате.

Несмотря на выход из Евросоюза, Британия заявляет таким образом, что не взирая ни на что, остается сверхдержавой.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.