Давление на Россию растет, но "кейс НАБУ" подрывает позиции Украины
Для восстановления доверия принятие закона — необходимое условие, но этого крайне недостаточно.
Мировые медиа пестрят выводами: наступление ОП на антикоррупционную инфраструктуру на этом не закончится.
Ведущие дипломаты приветствуют этот шаг, но подчеркивают, что будут внимательно следить за дальнейшими действиями украинского правительства в этом направлении.
Кредиторы составляют списки условий и вопросов, наблюдают и подсчитывают риски — это отразится на стоимости, скорости и объемах привлеченных Украиной средств.
В другом измерении давление на Россию усиливается.
После поездки Трампа в Залив, ОПЕК системно продолжает наращивать добычу, благодаря чему цены на нефть пока удерживаются на приемлемом уровне.
Третий по величине индийский НПЗ, работавший на российской нефти, после европейских санкций оказался в глубоком кризисе.
Индийские переработчики нефти нервно требуют от правительства разъяснений после заявлений Трампа. Строят кризисные сценарии замены российской нефти и подсчитывают миллиарды потерь.
Мощная иранско-российская сеть по обходу нефтяных санкций получила удар из Вашингтона, что еще больше осложняет нефтяную торговлю для Москвы.
В Конгрессе — законопроект о создании фонда для продажи американского оружия Украине.
Казалось бы, можно было бы радоваться этим победам. Сфокусировать внимание и ресурсы на том, чтобы выжать максимум из этого окна возможностей. Давать партнерам "патроны" для усиления экономического и дипломатического давления на РФ. Укреплять отношения. Развивать новые партнерства. Быть лицом этих успехов, сопротивления, стойкости и выдержки.
Но нет.
На этих страницах истории украинского правительства на картонках в руках нового поколения написано слово "ганьба".
А впереди — непростой путь исправления и восстановления доверия, который нам всем вместе предстоит достойно пройти под ракетами.
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