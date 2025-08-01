Для восстановления доверия принятие закона — необходимое условие, но этого крайне недостаточно.

Мировые медиа пестрят выводами: наступление ОП на антикоррупционную инфраструктуру на этом не закончится.

Ведущие дипломаты приветствуют этот шаг, но подчеркивают, что будут внимательно следить за дальнейшими действиями украинского правительства в этом направлении.

Кредиторы составляют списки условий и вопросов, наблюдают и подсчитывают риски — это отразится на стоимости, скорости и объемах привлеченных Украиной средств.

В другом измерении давление на Россию усиливается.

После поездки Трампа в Залив, ОПЕК системно продолжает наращивать добычу, благодаря чему цены на нефть пока удерживаются на приемлемом уровне.

Третий по величине индийский НПЗ, работавший на российской нефти, после европейских санкций оказался в глубоком кризисе.

Индийские переработчики нефти нервно требуют от правительства разъяснений после заявлений Трампа. Строят кризисные сценарии замены российской нефти и подсчитывают миллиарды потерь.

Мощная иранско-российская сеть по обходу нефтяных санкций получила удар из Вашингтона, что еще больше осложняет нефтяную торговлю для Москвы.

В Конгрессе — законопроект о создании фонда для продажи американского оружия Украине.

Казалось бы, можно было бы радоваться этим победам. Сфокусировать внимание и ресурсы на том, чтобы выжать максимум из этого окна возможностей. Давать партнерам "патроны" для усиления экономического и дипломатического давления на РФ. Укреплять отношения. Развивать новые партнерства. Быть лицом этих успехов, сопротивления, стойкости и выдержки.

Но нет.

На этих страницах истории украинского правительства на картонках в руках нового поколения написано слово "ганьба".

А впереди — непростой путь исправления и восстановления доверия, который нам всем вместе предстоит достойно пройти под ракетами.

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