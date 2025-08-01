Для відновлення довіри проголосований закон – обовʼязкова передумова, але цього дуже мало.

Новини світових медіа рясніють висновками, що на цьому наступ ОП на антикорупційну інфраструктуру не завершиться.

Топ дипломати вітають цей крок, але акцентують, що уважно слідкуватимуть за подальшими кроками українського уряду в цьому напрямку.

Кредитори готують списки умов та запитань, спостерігаючи та рахуючи ризики, що відобразиться на вартості, швидкості та обсягах залучених нами грошей.

В іншому вимірі тиск на Росію посилюється.

Після поїздки Трампа в Затоку, ОПЕК системно продовжує збільшувати видобуток, завдяки чому ціни на нафту в цей момент тримаються на прийнятному рівні.

Третій за величиною індійський НПЗ, що працював на російській нафті, після європейських санкцій занурився в глибоку кризу.

Індійські нафтопереробники нервово вимагають від уряду пояснень після заяви Трампа. Будують кризові сценарії заміни російської нафти та рахують мільярди, що втратять через це.

Потужна ірансько-російська мережа з обходу нафтових санкцій зазнала удару з Вашингтона, що ще більше ускладнює для Москви нафтову торгівлю.

В конгресі – законопроєкт про створення фонду для продажу американської зброї Україні.

Можна було б радіти цим перемогам. Сфокусувати увагу та ресурси на тому, щоб вичавити максимум з цього вікна можливостей. Подавати партнерам "патрони" для посилення економічного та дипломатичного тиску на РФ. Зміцнювати стосунки. Розвивати нові партнерства. Бути обличчям цих успіхів та опору, стійкості та витримки.

Але ніт.

На цих сторінках історії українського уряду на картонках в руках нового покоління написано слово "ганьба".

І попереду непростий шлях виправлення та відновлення довіри, який нам всім разом належить гідно пройти під ракетами.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net