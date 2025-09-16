Чиновничьи миллионы остаются недосягаемыми для наказания – и в этом Украина проигрывает даже Молдове

После подписания законопроекта №13271-1 у должностных лиц увеличится пространство для жизни не по доходам. Что меняет этот документ в системе финансового контроля? И почему чиновники могут остаться в выигрыше – даже с миллионами активов сомнительного происхождения?

С самого начала напомню, что коррупция – это скрытое явление. Всегда ловить "на горячем" взяточника с чемоданом наличных невозможно, да и взятки могут даваться не только деньгами, но и квартирами, земельными участками и т.д.

Именно поэтому после Революции Достоинства Украина наконец перешла от неэффективного бумажного к публичному электронному декларированию чиновников – когда должностное лицо, получающее зарплату за счет налогоплательщиков, обязано обнародовать свои доходы. Государство создало специальное Агентство (НАПК) для проверки таких деклараций и выявления несоответствия официальных доходов чиновника его образу жизни, а в Уголовный кодекс добавили соответствующую статью "Незаконное обогащение" с тюремным наказанием за большой разрыв.

Со временем система расширялась, и позже был создан механизм упрощенной конфискации меньших нелегальных активов – гражданская конфискация. К тому же после скандального решения Конституционного суда вновь появились санкции за недостоверное декларирование, вплоть до лишения свободы.

Собственно, принятый депутатами законопроект №13271-1 прежде всего анонсировался как улучшение подходов к ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Результаты имплементации новых норм мы сможем увидеть чуть позже, поскольку расследования по ним еще продолжаются. Но уже сейчас попробуем разобраться, делает ли этот законопроект шаг к реальной подотчетности власти или лишь имитирует движение вперед?

Что меняет принятый законопроект?