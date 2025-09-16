Декларація є. А чи буде відповідальність за порушення
Після підписання законопроєкту №13271-1 у посадовців побільшає простору жити не за доходами. Що змінює цей документ у системі фінансового контролю? І чому чиновники можуть залишитися у виграші – навіть із мільйонними активами сумнівного походження?
Від початку нагадаю, що корупція є прихованим явищем. Завжди ловити "на гарячому" хабарника з валізою готівки неможливо, та й хабарі можуть давати не лише грошима, а й квартирами та земельними ділянками тощо.
Саме тому після Революції Гідності Україна нарешті перейшла з недієвого паперового на публічне електронне декларування чиновників – коли посадовець, який отримує зарплату коштом платників податків, зобов’язаний оприлюднювати свої статки. Держава створила спеціальне Агентство (НАЗК) для перевірки таких декларацій та виявлення невідповідності офіційних доходів чиновника способу його життя, а у Кримінальний кодекс додали відповідну статтю "Незаконне збагачення" з тюремним покаранням за великий розрив.
З часом система розширювалася, і згодом створили ще й механізм для спрощеної конфіскації менших нелегальних активів – цивільну конфіскацію. А до того ж після скандального рішення Конституційного Суду знову зʼявились санкції за недостовірне декларування, аж до вʼязниці.
Власне, ухвалений нардепами законопроєкт №13271-1 передусім і був анонсований покращити підходи до відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Результати імплементації нових норм ми зможемо побачити трохи пізніше, бо ж розслідування за ними ще тривають. Проте вже зараз спробуємо розібратися, чи робить цей законопроєкт крок до реальної підзвітності влади, чи лише імітує рух уперед?
Що змінює ухвалений законопроєкт?
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)