Діти війни: "Мама, ми будемо сидіти в укриттях, доки не розвалимо Росію"
Якими вони виростуть – діти війни? Ті, хто чверть навчального року та ночей провів під обстрілами в укриттях.
Ті, хто під звуки "шахедів" читає розмірковування американського президента про дітей на майданчику. А потім запитує: "Мамо, а "Орєшник" наскільки глибоко пробиває? – Котику, не знаю. Подивлюся пізніше. – Тільки не затягуй, бо якщо він пробʼє укриття, то я вже не зможу дізнатися".
Вони не сподіваються ні на кого, крім самих себе.
Вони не вірять політикам.
Вони погано памʼятають, яке воно – мирне життя, бо були занадто малі.
Відрізняють звук ППО від прильоту.
Військових – від ТЦК.
Радіють, що ми вже можемо бити по НПЗ.
Обурюються, що з РФ досі вилітають пасажирські рейси, а з Борисполя – ні.
Наповнені гідністю достатньо, аби не визнавати, що їм страшно.
Більше за всіх на землі хочуть, щоб ця війна закінчилася, але наполягають: без нашої перемоги цього не буде.
Майбутнє України – це вони.
Носії памʼяті, болю та досвіду.
Ті, кого виростила війна.
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