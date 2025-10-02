Ситуацию, в которой оказался венгерский премьер-министр, можно описать словами "ставка больше чем жизнь"

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мысли" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Евгения Магды:

Заявления и действия Виктора Орбана сейчас связаны с будущими выборами в Венгрии, на которых для него "ставка больше чем жизнь";

он решил найти внешнеполитического врага в лице Украины, что направлено на венгерского избирателя;

отсюда – дроны на Закарпатье и его откровенно неприемлемые слова;

противодействие Орбану должно учитывать, что Венгрия является членом НАТО и ЕС, и предусматривать креативную стратегию, поскольку просто требовать изгнать Венгрию и принять на ее место Украину – не получится.