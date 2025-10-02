Для чего Орбан снова провоцирует Украину
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мысли" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем мнение Евгения Магды:
- Заявления и действия Виктора Орбана сейчас связаны с будущими выборами в Венгрии, на которых для него "ставка больше чем жизнь";
- он решил найти внешнеполитического врага в лице Украины, что направлено на венгерского избирателя;
- отсюда – дроны на Закарпатье и его откровенно неприемлемые слова;
- противодействие Орбану должно учитывать, что Венгрия является членом НАТО и ЕС, и предусматривать креативную стратегию, поскольку просто требовать изгнать Венгрию и принять на ее место Украину – не получится.
