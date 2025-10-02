LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мысли" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Евгения Магды:

  • Заявления и действия Виктора Орбана сейчас связаны с будущими выборами в Венгрии, на которых для него "ставка больше чем жизнь";
  • он решил найти внешнеполитического врага в лице Украины, что направлено на венгерского избирателя;
  • отсюда – дроны на Закарпатье и его откровенно неприемлемые слова;
  • противодействие Орбану должно учитывать, что Венгрия является членом НАТО и ЕС, и предусматривать креативную стратегию, поскольку просто требовать изгнать Венгрию и принять на ее место Украину – не получится.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO?

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Венгриявиктор орбаневгений магда