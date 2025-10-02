Для чого Орбан знову провокує Україну
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що думка Євгена Магди:
- Заяви і дії Віктора Орбана зараз пов'язані з майбутніми виборами в Угорщині, на яких для нього "ставка більша за життя";
- він вирішив знайти зовнішньополітичного ворога в обличчі України, що спрямовано на угорського виборця;
- звідси – дрони на Закарпатті і його відверто неприпустимі слова;
- протидія Орбану має враховувати, що Угорщина є членом НАТО та ЄС, і передбачати креативну стратегію, адже просто вимагати вигнати Угорщину і прийняти на її місце Україну – не вийде.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)