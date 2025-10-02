Ситуацію, в якій опинився угорський прем'єр-міністр, можна описати словами "ставка більша за життя"

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Євгена Магди:

Заяви і дії Віктора Орбана зараз пов'язані з майбутніми виборами в Угорщині, на яких для нього "ставка більша за життя";

він вирішив знайти зовнішньополітичного ворога в обличчі України, що спрямовано на угорського виборця;

звідси – дрони на Закарпатті і його відверто неприпустимі слова;

протидія Орбану має враховувати, що Угорщина є членом НАТО та ЄС, і передбачати креативну стратегію, адже просто вимагати вигнати Угорщину і прийняти на її місце Україну – не вийде.