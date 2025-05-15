Позволю себе послесловие к фильму Артема Шевченко "Морской бой. Эпоха дронов".

На самом деле разгром "знаменитого и героического" Черноморского флота РФ не просто военно-стратегический, но и геополитический факт и фактор украинско-российской войны.

И эти факторы имеют региональное и глобальное значение для мировой политики, а также практики применения военных флотов в современных войнах.

В наших исследованиях неоднократно была приведена полная история потоплений и повреждений кораблей и катеров ЧФ РФ (уничтожено 22 единицы корабельно-катерного состава – без учета тех, повреждение которых не предусматривает восстановление; повреждено 20 единиц корабельно-катерного состава – включая те, которые не подлежат восстановлению), но сейчас те цифры и проценты, которые они составляют от общего количества единиц флота, уже не настолько важны, как казалось еще год назад.

Силы обороны Украины в лице ГУР, СБУ, Сил беспилотных систем, авиации и ПВО – и на фундаменте, конечно, ВМС Украины, – фактически не просто "деклассировали" ЧФ РФ, а "умножили на ноль" его военную ценность на таком в принципе не очень большом, но и не маленьком морском театре, как Черное море.

И это сейчас огромное и уникальное событие, заставляющее сильно задуматься военно-морских стратегов и практиков по всему миру. После недавнего сбивания дронами вертолетов и даже реактивных самолетов это задумывание обостряется.

На одной интересной встрече мы с коллегами Михаилом Гончаром и Михаилом Самусем вспоминали, как Вторая Мировая война поставила крест на огромных артиллерийских кораблях (линкорах и тяжелых крейсерах) и вывела во главу угла авианосцы и морскую авиацию.

С тех пор уже 80 лет в военных флотах мира главной надводной ударной силой считается ударное авианосное соединение в составе крупного авианосца, желательно атомного, вместе с которым действуют ракетные крейсеры и ракетные эсминцы и фрегаты. И стоит вся эта красота сотни миллионов и даже миллиарды долларов.

Война на Черном море благодаря украинским инновациям показала, что в таких акваториях, как Черное, Средиземное море, Красное море, а также на относительно небольшом расстоянии от побережья в других регионах мира при наличии беспилотных воздушных и морских платформ малого размера в симбиозе с ракетным вооружением и средствами РЭБ надводные корабли становятся дорогостоящими мишенями. И не более того.

Но оставим это адмиралам и политикам, которые задают им вопросы – зачем тратить сотни миллионов и десятки миллиардов на этих морских монстров, которые могут быть уничтожены почти за копейки. Вернемся к Черному морю.

ЧФ РФ в сегодняшнем состоянии (хотя он еще имеет относительно много ракетных кораблей) в условиях опережающего развития "москитного" и беспилотного флота в Украине стал просто не нужен.

Он не может безопасно отойти даже на не очень большое расстояние – дальше 35-40 км на сухопутном языке – от Новороссийска, то есть из-под защиты береговой ПВО и средств борьбы с морскими дронами.

То есть, он не в состоянии мешать торговому судоходству, или, как модно говорить, – логистике, в порты врага (а это главная задача любого флота в войне).

Он не смог бы даже защитить морские перевозки в порты РФ в Черном море. Для них просто подарок судьбы, что Украина не ставит таких задач, соблюдает международные конвенции по атакам на гражданские суда на море. Во всяком случае, пока...

ЧФ РФ полностью утратил способность высаживать десанты на вражеское побережье, о чем россияне мечтали и даже пытались в первые недели Большой войны.

Такой флот даже не может находиться на своей главной базе (говорят, что даже семьи моряков ЧФ РФ в севастопольских квартирах это поняли), а также потерял почти полностью свою судоремонтную базу.

То есть этот курортный флот просто бесполезно проедает огромные средства, и это уже не секрет даже для российских фанатиков. А для выражения настроений в соцсетях у тех россиян, кто хоть немного разбирается в морской тематике, характерен сплошной русский мат.

Конечно, нам нельзя спать: РФ начинает строить морские дроны, экспериментировать с разными средствами борьбы с безэкипажными платформами, и в перспективе на Черном море – морские бои дронов.

Но красивый, элегантный и грозный по внешнему виду ЧФ с дозвуковыми ракетами "Калибр", которые оказались малоэффективными, – он уже в прошлом.

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