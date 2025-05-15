Дозволю собі післямову до фільму Артема Шевченка "Морський бій. Епоха дронів".

Насправді розгром "знаменітого і гєроіческого" Чорноморського флоту РФ є не просто військово-стратегічним, але й геополітичним фактом і фактором українсько-російської війни.

І дія цих факторів має регіональне і навіть глобальне значення для світової політики, а також практики застосування військових флотів у сучасних війнах.

В наших дослідженнях неодноразово була наведена повна історія потоплень і пошкоджень кораблів і катерів ЧФ РФ (знищено 22 одиниці корабельно-катерного складу – без урахування тих, пошкодження яких не передбачає відновлення; пошкоджено 20 одиниць корабельно-катерного складу – включно з тими, що не підлягають відновленню), але зараз ті цифри та відсотки, які вони становлять від загальної кількості одиниць флоту, вже не такі важливі, якими здавались ще рік тому.

Сили оборони України в особі ГУР, СБУ, Сил безпілотних систем, авіації і ППО – на фундаменті, звичайно, ВМС України, – фактично не просто "декласували" ЧФ РФ, а "помножили на нуль" його військову цінність на такому в принципі не дуже великому, але й не маленькому морському театрі, як Чорне море.

І це зараз величезна та унікальна подія, що примушує сильно замислитись військово-морських стратегів і практиків у всьому світі. Після нещодавнього збиття дронами гелікоптерів і навіть реактивних літаків це замислення загострюється.

На одній цікавій зустрічі ми з колегами Михайлом Гончаром і Михайлом Самусем згадували, як Друга Світова війна поставила хрест на величезних артилерійських кораблях (лінкорах та важких крейсерах) і вивела на перше місце авіаносці і морську авіацію.

З того часу вже 80 років у військових флотах світу головною надводною ударною силою вважається ударне авіаносне з'єднання у складі великого авіаносця, бажано атомного, разом з яким діють ракетні крейсери та ракетні есмінці і фрегати тощо. І коштує вся ця краса сотні мільйонів і навіть мільярди доларів.

Війна на Чорному морі завдяки українським інноваціям показала, що в таких акваторіях, як Чорне, Середземне море, Червоне море, а також на порівняно невеликій відстані від узбережжя в інших регіонах світу за наявності безпілотних повітряних та морських платформ малого розміру в симбіозі з ракетним озброєнням і засобами РЕБ надводні кораблі стають дороговартісними мішенями. І не більше.

Але залишимо це адміралам і політикам, які ставлять їм питання – навіщо витрачати сотні мільйонів і десятки мільярдів на цих морських монстрів, що можуть бути знищені майже за копійки. Повернемось до Чорного моря.

ЧФ РФ у сьогоднішньому стані (хоча він ще має порівняно багато ракетних кораблів) за умов випереджального розвитку "москітного" і безпілотного флоту в Україні просто став непотрібним.

Він не може безпечно вийти навіть на не дуже велику відстань – понад 35-40 км сухопутною мовою – від Новоросійська, тобто з-під захисту берегової ППО і засобів боротьби з морськими дронами.

Тобто він не може заважати торговому судноплавству, або, як модно казати, – логістиці, до портів ворога (а це головне завдання будь-якого флоту у війні).

Він не зміг би і захистити морські перевезення до портів РФ у Чорному морі. Це просто їм подарунок долі, що Україна не ставить таких завдань, дотримується міжнародних конвенцій стосовно атак на цивільні судна на морі. У всякому разі, поки що...

ЧФ РФ повністю втратив спроможності до висадки десантів на вороже узбережжя, про що росіяни мріяли і навіть намагалися в перші тижні Великої війни.

Такий флот навіть не може перебувати на своїй головній базі (кажуть, що навіть сім'ї моряків ЧФ РФ у севастопольських квартирах це вже зрозуміли), а також втратив майже повністю свою судноремонтну базу.

Тобто цей курортний флот просто марно проїдає величезні кошти, і це вже не є секретом навіть серед російських фанатиків. А для вираження настроїв у соцмережах у тих росіян, хто хоч трохи розуміється в морській тематиці, характерний суцільний російській мат.

Звичайно, нам не можна спати: РФ починає будувати морські дрони, експериментувати з різними засобами боротьби з безекіпажними платформами, і в перспективі на Чорному морі – морські бої дронів.

Але оцей красивий, елегантний і грізний на вигляд ЧФ із дозвуковими ракетами "Калібр", які виявилися малоефективними, – він вже в минулому.

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