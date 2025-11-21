В якій ролі він залишиться в історії України – як героїчний рятівник або невдалий керівник, який погодився на ганебну капітуляцію

Так званий мирний план Трампа став шоком для українців і для європейських партнерів України. "Гойдалки Трампа" знов хитнулися в бік Росії. Якщо оцінювати цей план у цілому, то він є неприйнятним. Однак в чому драма, парадокс і дилема реагування на цей "план" для Києва?

Драму вибору сформулював 21 листопада президент Зеленський: "Зараз один із найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну – один із найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі. Від нас чекатимуть відповідь".

Для багатьох ці слова стали не меншим викликом, ніж 28 пунктів від Трампа. І в них ще більше інтриги, тому що ці слова не містять відповіді.

А публічної відповіді й не може бути, тому що є проблематична дилема в реагуванні на цей "мирний план" від американців.

