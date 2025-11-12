Мы продолжаем публикацию колонок от военных о том, как и какими средствами ведется современная война – и как это выглядит для людей, которые прямо сейчас работают на фронте. Даем слово тем, кто противодействует российскому подразделению "Рубикон".





Сами россияне признают, что у них существует "проблема двух армий".

Первая – кадровая, там где это вечное "Шойгу, Герасимов, где боеприпасы?" и бесконечная история с бездумными штрумами.

Вторая – это российские дроноводы. Которые выступают за технологическую войну и менее затянуты, чем централизованная российская армия.

Наиболее опасный из них для Украины сейчас – центр "Рубикон". Это альтернативное подразделение российской армии, заряженное убивать украинцев "даже вопреки тем палкам, которые может вставлять в колеса централизованное российское военное командование".

