Ми продовжуємо публікацію колонок від військових про те, як і якими засобами ведеться сучасна війна – і як це виглядає для людей, які просто зараз працюють на фронті. Даємо слово тим, хто протидіє російському підрозділу "Рубікон".





Самі росіяни визнають, що у них існує "проблема двох армій".

Перша – кадрова, там де оце вічне "Шойгу, Герасимов, де боєприпаси?" та нескінченна історія з бездумними штрумами.

Друга – це російські дроноводи. Які виступають за технологічну війну та менш затягнуті, ніж централізована російська армія.

Найбільш небезпечний з них для України зараз – центр "Рубікон". Це альтернативний підрозділ російської армії, заряджений вбивати українців "навіть всупереч тим палкам, які може встромляти у колеса централізоване російське військове командування".

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net