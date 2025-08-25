Вчера Украина отметила День Независимости. Сегодня – фактический День Независимости Беларуси.

25 августа 1991 года декларации о независимости Республики Беларусь был дан статус конституционного закона. Наши страны стали суверенными практически одновременно: в 1991 году советские республики спешили как можно скорее вырваться из "империи зла" и начать жить самостоятельно в свободных и демократических государствах.

И сегодня, 34 года спустя, когда в Украине война, а в Беларуси – жесткая диктатура, мы продолжаем оставаться связанными судьбой и историей.

Первопричина как войны в Украине, так и диктатуры в Беларуси одна – больная имперская Россия, которая любой ценой пытается удержать наши страны под контролем.

Диктатор Лукашенко смог править в Беларуси 31 год только благодаря репрессиям и всесторонней кремлевской поддержке. В Украине же установить пророссийскую диктатуру не удалось, поэтому на нее пошли разрушительной войной, которая длится уже 11 лет.

Исход этой войны решает судьбу всех нас: украинцев, беларусов, молдован, грузин, которые мечтают вырваться из лап Кремля, а также всей Европы, частью которой мы, несомненно, являемся.

Украина сегодня – это ключ к региональной безопасности. Это не только наша, бывших советских республик, надежда обрести наконец свободу и счастливо жить в своих странах.

Это надежда литовцев, латышей, эстонцев и поляков избавиться от постоянно нависающей угрозы нападения. Потому что даже "зонтик" ЕС и НАТО не дает им сегодня стопроцентных гарантий безопасности.

Да, глядя на нерешительность Дональда Трампа в отношении России, его нежелание принимать жесткие меры против военного преступника Путина и помогать Украине, комплименты и расшаркивания перед диктатором Лукашенко, многие впали в отчаяние. Возникло ощущение триумфа зла, тщетности усилий и жертв, а также отсутствия какой-либо справедливости.

Но я верю в Европу и ее здравый смысл и уверена, что эксцентричному президенту США не удастся свести с ума весь мир. Конечно, его ежедневные словесные эскапады, противоречивые заявления и скандальные выходки переворачивают все с ног на голову, никто не знает, чего от него ожидать. Но, тем более, это заставляет европейские государства опираться на собственные силы и принимать самостоятельные решения.

Что бы ни предпринимал Трамп, сколько бы он ни встречался с Путиным, сколько бы ни провел с ним "хороших разговоров", и даже если он начнет снимать санкции с российского или беларуского режимов, это не изменит отношения Евросоюза к угрозам, которые сегодня исходят от этих диктатур.

Европа не снимет санкций и продолжит поддержку Киева. Потому что совершенно очевидно, что Путин будет пытаться и дальше захватывать Украину и, пока в Беларуси правит его марионетка Лукашенко, продолжит использовать в своих целях территорию и военный потенциал нашей страны.

Ни нового Мюнхена, ни новой Ялты не будет. Никакие дряхлые старцы – будь то Путин, Трамп или Си Цзиньпин, стоящие одной ногой в могиле, – уже не в состоянии поделить мир.

Я верю, что у руководства Украины и ее народа достаточно стойкости и мужества, чтобы выстоять и не капитулировать. А задача Европы, задача всех нас, – сделать все возможное, чтобы оказать помощь этой удивительно смелой и непобедимой нации.

Потому что независимая Украина – это и свободная Беларусь, и безопасная процветающая Европа.

Колонка опубликована изданием "Хартыя'97", перепечатана с разрешения автора

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net