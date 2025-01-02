Два сценария: Что для Украины будет означать замораживание войны
Виталий Портников
журналист, политический обозреватель
То, что часто приходится делать – предостерегать общество от неоправданных ожиданий.
Ситуация усугубляется властью, потому что она по непонятным причинам все время держит общество в теплой ванне.
Это еще можно было понять в 2022 году. Но на третьем году войны и когда мы можем еще три года воевать, с людьми стоит начать говорить как со взрослыми.
Когда речь заходит о замораживании войны, следует держать в голове не какое-то конкретное решение, а условия, при которых оно может быть реализовано, и последствия, которые оно будет иметь.
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