То, что часто приходится делать – предостерегать общество от неоправданных ожиданий.

Ситуация усугубляется властью, потому что она по непонятным причинам все время держит общество в теплой ванне.

Это еще можно было понять в 2022 году. Но на третьем году войны и когда мы можем еще три года воевать, с людьми стоит начать говорить как со взрослыми.

Когда речь заходит о замораживании войны, следует держать в голове не какое-то конкретное решение, а условия, при которых оно может быть реализовано, и последствия, которые оно будет иметь.