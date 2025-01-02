Те, що часто доводиться робити, – застерігати суспільство від невиправданих очікувань.

Ситуація ускладнюється владою, тому що вона з незрозумілих причин весь час тримає суспільство у теплій ванні.

Це ще можна було зрозуміти у 2022 році. Але на третьому році війни й тоді, коли ми можемо ще три роки воювати, з людьми варто почати говорити як з дорослими.

Коли заходить мова про заморожування війни, слід тримати в голові не якесь конкретне рішення, а умови, за яких воно може бути реалізованим, і наслідки, які воно матиме.