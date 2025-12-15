Небезпека участі Кушнера в українській політиці Трампа полягає в тому, що він ігнорує ціннісні аспекти конфлікту, розглядаючи його як можливість для бізнесу

Завжди краще працювати з людьми, яких знаєш і поважаєш. Це зручно, це вигідно і це закладає певні хороші основи співпраці. Проте проблеми настають тоді, коли ваше знайомство і взаємоповага стають єдиними параметрами визначення потрібності цієї людини на роботі. Тоді це не про зручність та співпрацю, це про непотизм в його найбільш неприкритому вигляді.

Особливо, якщо, скажімо, молодий девелопер нерухомості починає несподівано займатися і передвиборчою кампанією, і реакцією на коронавірусну пандемію, і врегулюванням конфлікту на Близькому Сході, а з цього року – навіть проведенням переговорів між Україною та Росією.

Подобається це нам чи ні, але Кушнер – а йдеться саме про нього – займає далеко не останнє становище в адміністрації Трампа і багато в чому саме від того, як ми будемо з ним працювати, залежить і позиція Штатів на поточних переговорах, і фінальний варіант американського "мирного плану".

Тому варто розібратися, хто ж такий Джаред Кушнер, як він будував свою кар’єру та які підходи використовує у вирішенні справ.

Принц-наступник з П’ятої авеню: генеза сірого кардинала

Історія Джареда Кушнера – це не просто хроніка сходження президентського зятя на вершину американської влади. Це класична сага про лояльність, помсту та династичне виживання, яка більше нагадує сюжет серіалу "Спадкоємці", ніж традиційну політичну біографію.

