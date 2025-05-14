Перевод оригинальной публикации сделан с разрешения Center for European Policy Analysis (CEPA)



После того как Владимир Путин разорвал отношения с Европой и объявил о "повороте на Восток", пропагандисты и аналитики, близкие к Кремлю, заговорили о блестящих перспективах Москвы на "евразийском пространстве".

Но в марте, когда спонсируемый Путиным дискуссионный клуб "Валдай" принимал Пятую Центральноазиатскую конференцию, настроения уже были совсем другими. Пока участники из России говорили об идеологических и культурных отличиях между Западом и "глобальным Югом", представители Центральной Азии хотели поговорить о суровых реалиях безопасности и экономики.

Рустам Хайдарзода из Национальной академии наук Таджикистана написал делегатам, что демографический рост приводит к тому, что его страна срочно нуждается в создании новых рабочих мест и в российских инвестициях. В то же время профессор Гузель Майтдинова из Российско-таджикского (славянского) университета отметила важность поиска новых коммуникационных связей за пределами России.

Страны Центральной Азии получают выгоду от того, что Россия испытывает проблемы, в частности, от увеличения скидок на энергоносители в результате санкций, рассказала на конференции Аза Мигранян, исследовательница Центра постсоветских исследований Российской академии наук.

Санкции также означают, что Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, которые остаются теневыми посредниками в международной торговле РФ, смогли использовать изоляцию Москвы для развития собственных логистических и финансовых инфраструктур.

Даже на сайте Валдайского клуба центральноазиатские авторы отмечали, что регион обретает большую независимость и склоняется к "многовекторной" политике, которая не требует вступать в конфликт с Западом.

В отчете о роли России в Центральной Азии, опубликованном Берлинским центром Карнеги в прошлом году, отмечается, что экономическая роль Китая в регионе растет, хотя влияние Москвы все еще значительно. Казахстан и Кыргызстан, например, остаются зависимыми от поставок российского сахара и зерна, а транспортная инфраструктура региона все еще тесно связана с Россией.