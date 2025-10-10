На мой взгляд, на возможность проведения выборов во время войны будут влиять два фактора – условия безопасности и отношение украинцев

Если читать ленту сообщений в Facebook или некоторые Telegram-каналы, может сложиться впечатление, что у нас началась избирательная кампания, по крайней мере на местном уровне. Но ведь идет война… Какие выборы?

Что же тогда происходит? Откуда этот ажиотаж вокруг этой темы?

Отвечая на этот вопрос, нужно учитывать, что люди, занимающиеся политикой – высокопоставленные чиновники, партийные деятели, депутаты или те, кто хочет получить какую-либо выборную должность, – это особые существа, которые всегда думают о выборах. Это у них на уровне инстинкта.

И если появляется хотя бы формальный повод или намек на возможность выборов, этот инстинкт просыпается и толкает соответствующих людей к конкретным действиям.

Напомню, что тема выборов в Украине во время войны возникает далеко не впервые. И, как правило, это было связано либо с датой очередных выборов, которые должны были состояться, либо со слухами и ожиданиями о завершении войны.

