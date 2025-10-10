На мій погляд, на можливість проведення виборів під час війни впливатимуть два чинники – безпекові умови і ставлення українців

Якщо читати стрічку повідомлень у Фейсбуці або деякі телеграм-канали, то може скластися враження, що у нас почалася виборча кампанія, ну принаймні на місцевому рівні. Але ж війна … Які вибори?

Що тоді відбувається? Звідки цей ажіотаж навколо цієї теми?

Відповідаючи на це питання, треба брати до уваги той факт, що люди, які займаються політикою – високопосадовці, партійні діячі, депутати, або ті, хто хоче отримати якусь виборну посаду, – це особливі істоти, які завжди думають про вибори. Це у них на рівні інстинкту.

Читайте також Війна з Росією на виснаження: перспективи та сценарії

І якщо з’являється хоча б формальний привід або навіть натяк на можливість виборів, цей інстинкт прокидається і штовхає відповідних людей до конкретних дій.

Нагадаю, що тема виборів з’являється у нас під час війни далеко не вперше. І зазвичай це було пов’язано або з датою чергових виборів, які мали б відбутися, або з чутками й очікуваннями про завершення війни.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net