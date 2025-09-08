Мнение
Фашисты. Заметки с прифронтового завода на востоке Украины
Тимоти Снайдер
историк,Профессор Университета Манк в Торонто
Недавно я посетил завод на юго-востоке Украины. Сейчас, когда есть минута для себя во время воздушной тревоги, хочу передать голос рабочего, с которым познакомился.
Завод – это впечатляющий трубопрокатный комбинат в Никополе, на Днепре. Россияне – на другом берегу реки. Предприятие производит трубы на экспорт и обеспечивает работой около трёх тысяч человек. Россияне пытаются его уничтожить.
