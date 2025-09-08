Думка
Фашисти. Нотатки з прифронтового заводу на сході України
Тімоті Снайдер
історик, професор Манк університету Торонто, запрошений професор Єльського університету
Днями я відвідав завод на південному сході України. Зараз, маючи хвилину для себе під час повітряної тривоги, хочу передати голос працівника, з яким познайомився.
Завод – це винятковий трубопрокатний комбінат у Нікополі, на Дніпрі. Росіяни – на іншому березі річки. Підприємство виготовляє труби на експорт і забезпечує роботою близько трьох тисяч людей. Росіяни намагаються його знищити.
