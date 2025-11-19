Всесильный и незаменимый глава ОП Андрей Ермак, "не первый, но и не второй человек в государстве", за всю свою феерическую политико-административную карьеру находится ближе всего к потенциальной отставке.

И здесь не имеет значения, закодирован ли Ермак на пленках Миндича под псевдонимом "Али-Баба", или сообщники вообще старались не упоминать его в разговорах, как злого духа. Важно, что Ермак предельно достал слишком многих как внутри страны, так и за ее пределами. Почти всех, кроме Владимира Зеленского. Ну и разве что РФ практически не высказывает в адрес Ермака ничего негативного.

Недовольство "тенью президента", которая влияет в Украине абсолютно на все, а сейчас еще и в международные отношения просочилась, достигло такого градуса, что возможен даже официальный распад монобольшинства в Раде с последующим формированием уже большинства "анти-офисного". По крайней мере часть депутатов из СН готова выходить с картонками с известной революционной надписью "Достало!".

В медиа называются возможные кандидатуры на замену главы ОП – Оксана Маркарова или Юлия Свириденко (если правительство уйдет в отставку полностью), то есть женщины, которые, по идее, будут находиться под исключительным влиянием Ермака. А он продолжит руководить всем и всеми в Украине уже из "бэк-офиса", то есть, превратится в очередного Миндича (может, надо просто должность такую создать?)

Но именно здесь должна проявиться одна из сторон феноменальности Андрея Борисовича. Как только он будет подвинут с должности (пусть даже получит другую – советника какого-нибудь), то вся его фантастическая власть начнет мгновенно испаряться, как роса на солнце. Ибо такова уж сверхтекучая природа власти президентского консильери в Украине. Все бывшие могут подтвердить.

Эта власть держится только на контроле дверей, которые ведут к президенту, и выборочной информации, которую он потребляет. Как только Ермака хоть немного подвинут с этой позиции Цербера, моментально возникнут новые информационно-коммуникационные пути к президенту, которые пойдут мимо бывшего главы ОП. А довольно скоро любой, назначенный на замену, пусть самый послушный человек, начнет действовать вопреки прежнему, потому что эту новую фигуру начнут надувать и усиливать все те, кому мешал монополизм Ермака.

Так что же, Андрей Ермак является обычным клерком – назначили другого, никто и не заметит? Как раз нет, и в этом проявляется другая сторона указанной ермаковской феноменальности (точнее, феноменальности тандема Зеленский-Ермак). Это примерно как в России пытались заменить Аллу Борисовну: вроде бы тоже поют, но нет того эффекта...

Потому что Ермак фактически – человек, который превращает Зеленского, очень талантливого исполнителя чужих текстов, в политического деятеля международного уровня, с которым постоянно общаются главы мировых держав. Именно Ермак создал и поддерживает в состоянии дееспособности какую-никакую систему исполнения решений президента Украины. Убрать Ермака – и останутся лишь президентские речи.

То есть после замены руководителя ОП неизбежно начнет формироваться новая система фиксирования президентских решений и контроль за их выполнением.

И она уже не будет монопольной, как сейчас, потому что готовых повлиять на эти решения слишком много. Влиять попытаются из нескольких центров в Раде и Кабмине, плюс люди из крупного бизнеса, плюс зарубежные партнеры. И о многочисленных друзьях президента тоже забывать нельзя.

Таким образом, должна сложиться, пусть и временно, но конкурентная, относительно демократическая система взаимодействия ветвей украинской власти. О "правительстве Национального спасения" мечтать не стоит, но любое потрясение этой забронзовевшей неэффективной системы Украине на пользу.

Я не коснулся еще одной, тоже феноменальной роли Ермака как "духовного старшего брата" президента, который всегда спокоен, уверен, верит в своего "младшего" и убеждает, что все будет хорошо. И поэтому Зеленский будет держаться за него с упорством зависимого. Но об этом уже как-то после праздников.

