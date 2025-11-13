С нынешней мерзкой коррупционной историей очень важно не упасть в одну из двух моральных ям.

Первая: "И чо? И ничо, везде коррупция, а вот Трамп, а вот Саркози, ну подумаешь – украли, покажи страну, где не воруют..."

Вторая: "Случилось самое чудовищное из того, что могло произойти! Сейчас все хором нас проклянут, прекратят помощь и перейдут на сторону России!!!"

Конечно, "Миндичгейт", какую точку отсчета ни возьми, для Украины – серьезный удар: cистемная коррупция, да еще во время войны, да еще в исполнении высших государственных чиновников и их дружбанов... У всего этого будут последствия, и эти последствия будут предусматривать далеко не только выражение глубокой обеспокоенности.

При этом наши союзники понимают: то, что произошло, – это вина, просчет и преступление администрации Зеленского и его команды. Сомневаюсь, что у кого-то из них в планах наказать именно страну как таковую, лишив ее поддержки посреди войны и тем самым отдав Путину.

Такое, вероятно, было возможно в самом начале полномасштабного вторжения, когда относительно Путина и "российского вектора" сохранялись какие-то предвоенные иллюзии. К счастью (и к несчастью), Путин за это время вполне раскрылся, и сегодня даже самые наивные европейцы понимают, что будет, если дать ему подмять Украину под себя.

Так что – нет, нас не бросят, даже с учетом всей происходящей "мин-дичи". Не из высокоморальных соображений, а сугубо из практических – европейцы в массе предпочитают граничить с дружественной Украиной, а не с путинской Россией.

От произошедшего, кстати, может быть и некая польза. Если то, что случилось, приведет не только к отставкам, но и к посадкам тех, кто эти посадки "честно заслужил", – это будет означать, что НАБУ и САП стали не просто способом странно и сложно потратить деньги, но и вполне полезным правоохранительным инструментом.

И пару слов об общественной реакции. Она очень сильна – коррупция и в мирное время неприятна, но в военное – безусловно, откровенная пощечина всем нам.

Если представить, что событие такого класса произошло в довоенной Украине – вероятно, это спровоцировало бы массовые протесты с выходом на Майдан.

Во время войны это невозможно.

Но так будет не всегда.

Оригинал