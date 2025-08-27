В поток новостей проникла информация о том, что украинская власть признала дорогу М-14 Херсон–Николаев непроезжей, перекрытой дронами россиян. Таким образом, основная транспортная артерия, по которой снабжался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально находится в дроновом полуокружении.

Во всем этом меня, конечно, удивляет запоздалость такого заявления.

Оно последовало после того, как была поражена машина с прокурорами и автомобиль с медиками. Но эти инциденты далеко не первые, произошедшие на этой трассе; россияне добирались до неё и раньше.

Более того: то, что россияне перекроют эту трассу, было понятно и очевидно. Просто с плохими новостями для начальства и для населения у нас традиция затягивать – что приводит к тому, что дела делаются настолько плохо, что уже нельзя замалчивать. Но кто ответит за жертвы?

Трасса находится примерно в 20 км от передовых позиций московитов. FPV-дроны, как украинские, так и российские, в необходимых модификациях сейчас достают и на 30, и более километров. Единственная альтернативная дорога для обеспечения Херсона, идущая через Музыковку на север, всего на 8 км дальше той трассы, которую уже перекрыли московские БпЛА. Выводы сделать несложно, последствия прогнозировать – тоже.

Почему я пишу это сейчас? Потому что надеюсь, что на болезненном и крупном примере заблокированного (частично) Херсона власть и общество поймут характер опасности, неизбежно надвигающейся на все прифронтовые города, даже если они относительно далеко от непосредственной линии боевого столкновения.

Эта опасность формулируется так: дороги на десятки километров вглубь либо уже есть, либо скоро станут непроезжими.

Это уже так же происходит в небольших городах Донбасса. Северск, Покровск и Константиновка уже давно, Дружковка, Славянск, Краматорск – на очереди. Дальнейшие вопросы стоит ставить возле Сум и Харькова. И не только, и не только…

Технология дронов-камикадзе ещё очень далека от исчерпания, технический прогресс продолжается, ёмкость аккумуляторов, экономичность и автономность дронов пока стабильно растут. Тактический радиус их действия увеличивается.

Поэтому, например, скоро мы будем перекрывать сухопутный коридор в Крым. Уже сейчас там успешно работают мои друзья, которые пока берут самые "жирные" цели – грузовые поезда, а дальше их длинные "руки" дойдут и до автомобильного сообщения. К сожалению, россияне тоже не сильно отстают, как мы видим по Херсону.

Что я предлагаю?

Как минимум, проблема комплексная и стоит отдельного заседания СНБО под руководством президента. Я даже могу набросать повестку дня.

Во-первых, я бы разобрался, почему самые передовые технологические решения, которые сейчас есть в Украине, на Херсоне развернуты так, как они там развернуты. Содействуют ли эти передовые подразделения всему, в чём нужно и можно содействовать?

И вообще следует оценить силы, выделенные на оборону Херсона от дронов. Пусть президент узнает: какой это процент солдат от гарнизона, прикрывающего Херсон? Какой процент финансирования они получают и откуда? На что жалуются? Будет много интересного.

Во-вторых, я бы спросил у военных, имеющих компетенцию в сфере дронов, как вообще нам следует организовывать оборону прифронтовых городов. Кто должен возглавлять противодействие основному средству поражения противника – дронам? Не хочу обижать другие рода войск, но это должны быть именно войска БпЛА, обладающие лучшими компетенциями в этой сфере, и они сейчас должны возглавлять участки фронта.

Чтобы не ими командовали малокомпетентные офицеры, а наоборот. Это же несложно. Уровень понимания сферы БпЛА можно выяснить, проведя 5 минут собеседования с соответствующими военными должностными лицами.

Наконец, третье.

Следует срочно разрабатывать технологические решения. Чтобы прифронтовые города выжили, нам необходимо создать новые средства и уже на их основе формировать тактику действий военных. К сожалению, на примере резонансной темы "шахедов" мы не видим системной работы чиновников. Не видно, что они усвоили "шахедный" урок, когда мы слишком поздно начали искать противодействие этим средствам, и до сих пор не сформировали способность государства заранее реагировать на аналогичные проблемы.

С "шахедами" сейчас борется общественная инициатива, коалиция низовых инициатив от военных, волонтёров и производителей, инициирующая изменения в "верхних" органах управления. С дорогами в тылу, похоже, нас ждёт та же судьба.

Нужно осознать: войну дронов выиграет тот, у кого лучшая защита против них. Поэтому следует сейчас поднимать как можно больше шума, чтобы заставить чиновников понять эту истину и действовать уже сейчас.

