У потік новин протиснулася інформація про те, що українська влада визнала дорогу М-14 Херсон-Миколаїв непроїзною, перекритою дронами росіян. Отже, основна транспортна артерія, якою живився цей обласний центр, нині не працює. Херсон офіційно у дроновому напівоточенні.

У цьому всьому мене, звісно, дивує запізнілість такої заяви.

Вона сталася після того, як було уражено автівку з прокурорами й машину з медиками. Але ці інциденти – далеко не перші, що сталися на цій трасі, росіяни до неї долітали й раніше.

Читайте також Переговорна гарячка Трампа: чого чекати далі

Щобільше: те, що росіяни перекриють цю трасу, було зрозуміло й очевидно. Просто з поганими новинами для начальства і для населення у нас традиція затягувати – що призводить до того, що справи робляться поганими настільки, що вже не можна замовчувати. Але хто відповість за жертви?

Траса розташована приблизно за 20 км від передових позицій московитів. FPV-дрони, що українські, що російські, у необхідних модифікаціях зараз дістають і на 30, і на більше кілометрів. Єдина альтернативна дорога для забезпечення Херсона – та, що йде через Музиківку на північ, – вона лише на 8 км далі за тою трасою, яку вже перекрили московські БпЛА. Висновки нескладно зробити самостійно, наслідки прогнозувати – теж.

Чому я пишу це зараз? Тому що я сподіваюся, що на болючому й великому прикладі заблокованого (частково) Херсону влада і суспільство зрозуміють характер небезпеки, що невідворотно насувається на всі прифронтові міста, навіть якщо вони відносно далеко від безпосередньо лінії бойового зіткнення.

Ця небезпека формулюється так: дороги на десятки кілометрів в глибину або уже є, або скоро будуть непроїзними.

Це вже так само є у невеликих містах Донбасу. Сіверськ, Покровськ і Костянтинівка давно вже, Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ – на черзі. Подальші знаки питання слід ставити коло Сум і Харкова. І не тільки, і не тільки…

Технологія дронів-камікадзе ще дуже далека від вичерпання, технічний прогрес триває, ємність акумуляторів, економність та автономність дронів поки що стабільно підвищуються. Тактичний радіус їх зростає.

Тому, приміром, скоро ми вже будемо перекривати сухопутний коридор на Крим. Уже зараз там успішно працюють мої друзі, які поки що беруть найжирніші цілі – вантажні поїзди, а далі у них їх довгі "руки" дійдуть і до автосполучення. На жаль, росіяни теж не сильно відстають, як ми бачимо по Херсону.

Що я пропоную?

Щонайменше, проблема комплексна і варта окремого засідання РНБО з президентом на чолі. Я навіть можу накидати порядок денний.

По-перше, я б розібрався, чому найпередовіші технологічні рішення, котрі зараз є в Україні, на Херсоні розгорнуті так, як вони там розгорнуті. Чи сприяють цим передовим підрозділам у всьому, у чому треба і можна сприяти?

Та й загалом слід оцінити потугу, виділену на оборону Херсона від дронів. Нехай президент дізнається: який це відсоток солдатів від того гарнізону, що прикриває Херсон? Який відсоток фінансування вони отримують і звідки? На що скаржаться?

Буде багато цікавого.

По-друге, я б запитав у військових, які мають компетенцію у сфері дронів, як взагалі нам слід організовувати оборону прифронтових міст. Хто має очолювати протидію основному засобу ураження противника – дронам? Не хочу ображати інші роди військ, але це мають бути саме війська БпЛА, які володіють найкращими компетенціями у цій сфері та які власне зараз і мають очолювати ділянки фронту.

Щоб не ними командували малокомпетентні офіцери, а навпаки. Це ж не складно. Рівень розуміння сфери БпЛА можна з'ясувати, провівши 5 хвилин співбесіди з відповідними військовими посадовцями.

Нарешті, третє.

Слід терміново розробляти технологічні рішення. Щоб прифронтові міста вижили, нам необхідно виробити нові засоби й уже на базі їх формувати тактику дій військових.

На жаль, на прикладі резонансної теми "шахедів" ми не бачимо системної роботи чиновників. Не видно, що вони засвоїли "шахедний" урок, коли ми надто пізно почали шукати протидію цим засобам, і досі так і не сформували здатність держави завчасно реагувати на аналогічні проблеми.

З "шахедами" зараз бореться громадська ініціатива, коаліція низових ініціатив від військових, волонтерів і виробників, яка ініціює зміни в "верхніх" органах управління. З дорогами в тилу, видається, нам світить така сама доля.

Треба усвідомити – війну дронів виграє той, у кого кращий проти них захист. Тож слід зараз здіймати якомога більше галасу, щоб змусити чиновників зрозуміти цю істину й діяти вже зараз.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net