Почему мир с Кремлем невозможен, а гипотетические уступки от Украины только усилят агрессию Путина

Мира через переговоры не будет, если их и дальше выстраивать на базе традиционного для бизнеса подхода. "Ось зла" сформирована, и она будет затягивать в себя обиженных тарифами Трампа.

Идеологические тоталитарные и авторитарные режимы не заинтересованы в обеспечении потребительской корзины граждан, потому что их никто не избирал и голос граждан не имеет для них никакой цены, как и их жизнь. На белый хлеб с черной икрой у условного северокорейского государственного лидера хватит всегда, даже если в стране будет голод.

Переговоры о безопасности и мире, которые проводятся на основе привычных правил и ценностей бизнеса, обречены на провал. Дипломатия и бизнес могут многому учиться друг у друга, но если не гармонизируются практика и конечная цель, то крайне сложно найти взаимопонимание, а иногда даже наивно ждать этого, особенно в наших условиях.

Когда я училась в бизнес-школе, нам демонстрировали формулы, по которым при наличии одинаковых мотивов можно рассчитать конечную цену и договоренность, на которую согласятся все стороны. Не все так упрощенно, но элементарно в начале торгов тех, кто хочет купить, и тех, кому нужно продать, владелец будет ставить завышенную стоимость, а покупатель – заниженное ценовое предложение. В ходе диалога с использованием аргументов и невербальных приемов (показная незаинтересованность покупателя и продавца) будут искать условия для сближения позиций (покупатель точно хочет купить, а продавец – продать), но на выгодных условиях.

Однако в дипломатии или геополитике, которая руководствуется идеологическими мотивами, экзистенциальными вызовами для сохранения власти авторитарным лидером или системой КГБ/ФСБ, – любые средства допустимы.

Сближение позиции сторон Украины и РФ сегодня невозможно с той точки зрения, что для нас это вопрос выживания как страны, а для РФ продолжение войны является средством сохранения режима, выстраивания и восстановления империи и безопасности для авторитарного лидера.

Какая точка "посередине" здесь может быть найдена?

Любое соглашение (невыгодное, непродолжительное, непоследовательное, но соглашение) может выглядеть рациональным только для одного игрока в этом геополитическом шторме. А попытка территориальных уступок за счет Украины – это как поймать вора и предложить ему оставить себе все награбленное.

Конечно, как идея это может удивить любую систему правосудия, но не нынешнюю геополитическую "шахматную доску". Более бессмысленных мер для борьбы с преступностью – хоть местной, хоть геополитической – невозможно найти.

Путину не выгодно прекращение войны, для него будет приемлемым лишь полный коллапс Украины и в перспективе движение дальше на Запад. "Ось зла" эффективно работает ежедневно над своими задачами выживания и строительства нового мирового порядка, где признается только право силы.

Я не верю в переговоры сегодня, потому что интересы сторон невозможно приблизить.

Для нас системой сдерживания остается наш оборонный потенциал и европейские игроки, которые тоже уже не фантазируют на тему дипломатического трека. Вооружение и укрепление Украины – единственный путь.

Стороны изменяют позиции в войне на истощение, когда теряют больше, чем приобретают. Россия должна потерять по максимуму, и никакие уговоры лидера США здесь не будут приниматься во внимание – в отличие от действий.

