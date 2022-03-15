Историческое обращение: Зеленский выступит перед Конгрессом США. Что нужно сказать Америке

Это выступление является знаковым событием для любого государства и его лидера в мирное время, а во время войны – и подавно. Зеленский станет третьим президентом Украины, выступающим перед обеими палатами американского Конгресса.

В общем, такая возможность выпадала не каждому иностранному лидеру, но компания, конечно, серьезная. Начиная от Черчилля и Елизаветы II до Шарля де Голля и Манделы и Меркель все должны были донести несколько главных месседжей до американских законодателей.

Владимир Зеленский в своем выступлении будет доносить несколько главных идей, поэтому позволю себе дать ему несколько советов.

1. Обязательно поблагодарите. Поблагодарите за выделенную помощь с 2014 года, за политическую поддержку и сотрудничество. Американцы это любят. В последнее время даже начали считать, сколько точно передали Киеву с 2014 года. Эта цифра достигает почти $3 млрд.

Если американская сторона вспоминает об этой сумме во всех речах и документах, не лишним будет показать, что мы тоже помним количество. Ведь, кроме помощи со стороны правительства США, украинские организации постоянно получали средства из разных фондов и грантов.

Но не следует говорить о том, что, например, Афганистан и Израиль ежегодно получали такое количество финансовой поддержки, которое нам выделили за восемь лет. Напротив, сейчас следует говорить, что мы на деле доказываем свою способность быть партнерами не на словах, и помощь в виде оружия и оборудования нам очень нужна. Что без нее в первые недели полномасштабной войны было бы труднее.

Не забудьте поблагодарить за санкции, хотя на сегодня это примерно 70% от того, что может ввести США. Но помните, что могло быть и 30%, и 40%.

А по поводу темпа речи, говорите с паузами, потому что аплодисменты точно будут, а такое выступление раз в жизни бывает.

2. Повторите еще раз, что из Киева не собираетесь никуда перемещаться. Это наша земля, ее многовековая столица. Это сильный месседж для государства, несколько раз предложившего эвакуацию из столицы.

Также надо подчеркнуть, что население Украины, которое было вынуждены выехать за пределы страны, это временно, и мы восстановим их дома и рабочие места. Одно дело, когда население страны составляет пару миллионов, а другое – когда из страны, по данным ООН, выехало уже более 5 млн.

Поэтому это вынужденные меры, потому что враг открыл огонь и по Западной Украине тоже. Более того, не забудьте сказать о двух раненых американских журналистах и одном убитом.

3. Украине от мира нужна только помощь посредством санкций, оружия и средств. Не воевать за нас, не объявлять войну США. Это важно услышать не только законодателям, но и их избирателям.

В США во время и после президентства Дональда Трампа сформировался двухпартийный консенсус, заключающийся в уменьшении военного присутствия за границей.

Ни один конгрессмен сейчас не проголосует за объявление войны (а это делает именно Конгресс по законодательству), но большинство может повлиять на администрацию Белого дома, чтобы Украина получала больше оружия, которое ей нужно.

Помните, что в ноябре 2022 года в США будут проходить выборы. Демократы, однопартийцы президента США Джо Байдена, могут потерять большинство в Палате представителей и не удержать паритет в Сенате.

В дополнение к благодарностям следует добавить благодарность обеим партиям за поддержку выделения Украине помощи в более чем $13 млрд. Вы можете призвать к еще большему единству.

4. Санкции. Не все они введены навечно.

Следует отметить, что мы не зря просили превентивное введение ограничений, поэтому все направления введенной санкционной политики нужно продолжить.

Отключить все российские банки от платежной системы SWIFT, продолжать работу по невозможности вывода средств через криптовалюты и так далее. Но тоже еще не весь арсенал ограничительных мер был применен.

Так называемая "русская" элита должна предстать перед выбором: либо война, либо они окончательно потеряют все. Американские политики как никто знают, чего стоит слово Вашингтона в этих вопросах.

5. Относительно закрытия неба на сегодняшний день выглядит так, что нет единой позиции со стороны ЕС и США по этому поводу.

Первое слово – за американской стороной, несомненно.

Но не используйте тезис об убийстве и ранении американских журналистов в Украине. Его могут воспринять как угрозу всем американцам.

Призыв принимать более решительные решения следует использовать в отношении того, что россияне атакуют объекты, находящиеся в 20 км от границы с государствами ЕС и НАТО.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.