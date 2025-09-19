У російських Z-пабліках використовують слово "Лаос" замість "армія", щоб не потрапити під статтю про "дискредитацію"

Подивився публікації про навчання "Захід-2025", яких так боялися в НАТО (думали, що їх використають як привід для скупчення військ і нападу на країни Балтії).

Як би витонченіше сказати – не вражає. "Довбаний сором" – так писали в Z-пабліках. До речі, вони використовують слово "Лаос" замість "армія", щоб не отримати статтю за "дискредитацію". "У Лаосі провалилися", "командування Лаосу" тощо.

Літаки Лаосу скидали некеровані бомби з висоти 1000 м, бо з більшої висоти скидати немає сенсу – нікуди не влучиш. За такої висоти бомбардування, якщо у противника є хоча б якась ППО, шанси пілотів вижити приблизно менші, ніж у японського камікадзе під час атаки на американську ескадру десь наприкінці 1944 року.

Також показали висадку повітряного десанту на парашутах. Я не можу сказати навіщо, навіть не одразу можу сказати, коли взагалі востаннє когось десь (якщо не в суперспеціальних операціях) висаджували таким способом. Наприклад, в Ізраїлі – у 1956 році, під час Синайської кампанії. Про десант у Гостомелі навіть не буду згадувати, він там був не парашутним, а тактичним – з гелікоптерів, але відомо, чим він закінчився.

Можна уявити собі картину: десантники, які звисають на парашутах, і FPV-дрони, що кружляють навколо.

Ну і далі все в такому дусі.

Іранці взяли участь у навчальних бойових діях разом з росіянами, захопивши опорний пункт умовного противника. Умовний противник готується до другої серії, за 12 днів, поки йшла перша, продемонструвавши, що захоплення "опорних пунктів" не є актуальним умінням у цій війні.

Також показали пуски протикорабельних ракет по морських цілях. Всі цілі були вражені, але тут доведеться повірити на слово, тому що дрон, який фільмував влучання, якось дуже вчасно зламався. Зазвичай, коли фільмують такі "навчальні" влучання, все навколо обвішують камерами та дронами, але тут був лише один, так сталося.

