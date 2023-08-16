Израиль продает оружие Германии и Марокко. Почему же отказывает Украине даже в защите ПВО

Я был уверен, что Израиль изменит свою позицию по поводу войны в Украине – после того, как стало известно о более активном сотрудничестве России с Ираном. Премьер Нетаньяху также обещал пересмотреть свою политику по продаже оружия. Но этого не происходит.

Ни мне, ни руководству нашего государства не известно о каких-либо поставках Израилем вооружения или боеприпасов для нужд украинской армии.

При этом Израиль продает оружие Германии, Марокко и другим странам. Спрос на израильскую продукцию за время войны вырос.

Единственный легитимный аргумент, почему они боятся продавать нам свое вооружение – израильтяне очень болезненно относятся к собственной безопасности, а у них на границах "сидит" Россия.

Иногда они говорят: нам самим мало. Мы объясняем: слушайте, у нас опасность не на один месяц. Нам ПВО нужно будет усиливать и через год, и через два, и через пять. Давайте подпишем контракты, и мы готовы подождать.

Однако Израиль неоднократно отказал в продаже ПВО для защиты украинских гражданских.

Мы надеялись, что Израиль, возможно, хотел бы защищать своих паломников-хасидов в Умани, своих граждан, которые планируют массовое путешествие в Украину.

В прошлом году, несмотря на все наши предупреждения, в Умань приехали около 23 000 паломников. Две трети из них – из Израиля. В этом году планируется больше. Провокации уже были. Умань несколько раз обстреливали. Там есть и аэропорт. Я не исключаю, что россияне запустят ракеты по скоплению паломников в этом году, а потом будут рассказывать, что это сделали украинцы.

Но никакого ответа по поводу усиления ПВО мы не получили.

Мы стараемся достичь с Израилем взаимности. Вместо этого депортации украинцев выросли в разы. И это унизительно. Более 10% наших граждан сейчас депортируют в аэропортах. Сам порядок, по которому пропускают наших граждан через границу, унизительный.

Забирают паспорта, они вынуждены ждать более 10 часов. Наши люди спят на полу, женщины и дети в аэропортах. Я не могу это остановить.

А взамен они просят для своих граждан "зеленые коридоры".

Все это очень чувствительные вопросы. У президента Зеленского спросили после саммита НАТО, доволен ли он помощью Израиля. Он ответил, что у премьера Нетаньяху приглашение на столе уже несколько месяцев (Зеленский приглашает Нетаньяху приехать с визитом в Киев еще с осени 2022 года. – Ред.).

Украина не дождалась визитов предыдущих премьеров Израиля – Бенета и Лапида.

Точно так же, как не дождалась и израильской ПВО.

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