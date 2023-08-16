UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Израиль продает оружие Германии и Марокко. Почему же отказывает Украине даже в защите ПВО

Цей матеріал також доступний українською
Израиль продает оружие Германии и Марокко. Почему же отказывает Украине даже в защите ПВО

Посол Украины в Израиле
16.08.2023, 19:00

Украина так и не дождалась израильской ПВО. Вместо этого получила 10% депортаций своих граждан из аэропортов Израиля

Я был уверен, что Израиль изменит свою позицию по поводу войны в Украине – после того, как стало известно о более активном сотрудничестве России с Ираном. Премьер Нетаньяху также обещал пересмотреть свою политику по продаже оружия. Но этого не происходит.

Ни мне, ни руководству нашего государства не известно о каких-либо поставках Израилем вооружения или боеприпасов для нужд украинской армии.

При этом Израиль продает оружие Германии, Марокко и другим странам. Спрос на израильскую продукцию за время войны вырос.

Единственный легитимный аргумент, почему они боятся продавать нам свое вооружение – израильтяне очень болезненно относятся к собственной безопасности, а у них на границах "сидит" Россия.

Иногда они говорят: нам самим мало. Мы объясняем: слушайте, у нас опасность не на один месяц. Нам ПВО нужно будет усиливать и через год, и через два, и через пять. Давайте подпишем контракты, и мы готовы подождать.

Однако Израиль неоднократно отказал в продаже ПВО для защиты украинских гражданских.

Мы надеялись, что Израиль, возможно, хотел бы защищать своих паломников-хасидов в Умани, своих граждан, которые планируют массовое путешествие в Украину.

В прошлом году, несмотря на все наши предупреждения, в Умань приехали около 23 000 паломников. Две трети из них – из Израиля. В этом году планируется больше. Провокации уже были. Умань несколько раз обстреливали. Там есть и аэропорт. Я не исключаю, что россияне запустят ракеты по скоплению паломников в этом году, а потом будут рассказывать, что это сделали украинцы.

Но никакого ответа по поводу усиления ПВО мы не получили.

Мы стараемся достичь с Израилем взаимности. Вместо этого депортации украинцев выросли в разы. И это унизительно. Более 10% наших граждан сейчас депортируют в аэропортах. Сам порядок, по которому пропускают наших граждан через границу, унизительный.

Забирают паспорта, они вынуждены ждать более 10 часов. Наши люди спят на полу, женщины и дети в аэропортах. Я не могу это остановить.

А взамен они просят для своих граждан "зеленые коридоры".

Все это очень чувствительные вопросы. У президента Зеленского спросили после саммита НАТО, доволен ли он помощью Израиля. Он ответил, что у премьера Нетаньяху приглашение на столе уже несколько месяцев (Зеленский приглашает Нетаньяху приехать с визитом в Киев еще с осени 2022 года. – Ред.).

Украина не дождалась визитов предыдущих премьеров Израиля – Бенета и Лапида.

Точно так же, как не дождалась и израильской ПВО.

Читайте также: Разбор | Друг мой, враг мой. Как и почему Израиль разрушает отношения с Украиной

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война России против УкраиныИзраильпвооружие для украиныпаломники-хасидыЕвгений Корнийчук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 