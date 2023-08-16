RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
Вакансії
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ізраїль продає зброю Німеччині та Марокко. Чому ж відмовляє Україні – навіть у захисті ППО

Этот материал также доступен на русском
Ізраїль продає зброю Німеччині та Марокко. Чому ж відмовляє Україні – навіть у захисті ППО

Посол України в Ізраїлі
16.08.2023, 19:00

Україна так і не дочекалася ізраїльської ППО. Натомість отримала 10% депортацій своїх громадян з аеропортів Ізраїля

Я був упевнений, що Ізраїль змінить свою позицію щодо війни в Україні – після того, як стало відомо про більш активну співпрацю Росії з Іраном. Прем'єр Нетаньягу також обіцяв переглянути свою політику відносно продажу зброї. Але цього не відбувається.

Ні мені, ні керівництву нашої держави не відомо про будь-які постачання Ізраїлем озброєння чи боєприпасів для потреб української армії.

Водночас Ізраїль продає зброю Німеччині, Марокко, іншим країнам. Попит на ізраїльську продукцію за час війни лише зріс.

Єдиний легітимний аргумент, чому вони бояться продавати нам своє озброєння – ізраїльтяни дуже хворобливо ставляться до власної безпеки, а в них на кордонах "сидить" Росія

Часом вони кажуть: нам самим мало. Ми пояснюємо: слухайте, у нас небезпека не на один місяць. Нам ППО потрібно буде посилювати і через рік, і через два, і через п'ять. Підпишемо контракти, і ми готові почекати.

Та Ізраїль неодноразово відмовив у продажу ППО для захисту українських цивільних.

Ми сподівались, що Ізраїль, можливо, захотів би захищати своїх паломників-хасидів в Умані, своїх громадян, які планують масову подорож до України.

Минулого року, попри всі наші застереження, до Умані приїхали близько 23 000 паломників. Дві третини з них – з Ізраїля. Цього року планується навіть більше. Провокації вже були. Умань декілька разів обстрілювали. Там є й аеропорт. Я не виключаю, що росіяни запустять ракети у скупчення паломників цього року, а потім будуть розповідати, що це зробили українці.

Але жодної відповіді стосовно посилення ППО ми не отримали.

Ми намагаємось досягти з Ізраїлем взаємності. Натомість депортації українців зросли в рази. І це принизливо. Більше як 10% наших громадян зараз депортують в аеропортах. Сам порядок, за яким пропускають наших громадян через кордон, є принизливим.

Забирають паспорти, вони вимушені чекати понад 10 годин. Наші люди сплять на підлозі, жінки та діти, в аеропортах. Я це не можу зупинити.

А натомість вони просять для своїх громадян "зелені коридори".

Все це – дуже чутливі питання. У президента Зеленського запитали після саміту НАТО, чи задоволений він допомогою Ізраїлю. Він відповів, що у прем’єра Нетаньяху запрошення на столі – вже кілька місяців (Зеленський запрошує Нетаньяху приїхати з візитом до Києва ще з осені 2022 року. – Ред.).

Україна не дочекалася візитів попередніх прем’єрів Ізраїля – Бенета та Лапіда.

Так само, як не дочекалася й ізраїльської ППО.

Читайте також: Розбір | Друг мій, ворог мій. Як і чому Ізраїль руйнує стосунки з Україною

Всі матеріали автора
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Ізраїльвійна росії проти україниппохасидиЄвген Корнійчукзброя для України
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Популярне
Спецпроєкти
 