Ізраїль продає зброю Німеччині та Марокко. Чому ж відмовляє Україні – навіть у захисті ППО

Я був упевнений, що Ізраїль змінить свою позицію щодо війни в Україні – після того, як стало відомо про більш активну співпрацю Росії з Іраном. Прем'єр Нетаньягу також обіцяв переглянути свою політику відносно продажу зброї. Але цього не відбувається.

Ні мені, ні керівництву нашої держави не відомо про будь-які постачання Ізраїлем озброєння чи боєприпасів для потреб української армії.

Водночас Ізраїль продає зброю Німеччині, Марокко, іншим країнам. Попит на ізраїльську продукцію за час війни лише зріс.

Єдиний легітимний аргумент, чому вони бояться продавати нам своє озброєння – ізраїльтяни дуже хворобливо ставляться до власної безпеки, а в них на кордонах "сидить" Росія.

Часом вони кажуть: нам самим мало. Ми пояснюємо: слухайте, у нас небезпека не на один місяць. Нам ППО потрібно буде посилювати і через рік, і через два, і через п'ять. Підпишемо контракти, і ми готові почекати.

Та Ізраїль неодноразово відмовив у продажу ППО для захисту українських цивільних.

Ми сподівались, що Ізраїль, можливо, захотів би захищати своїх паломників-хасидів в Умані, своїх громадян, які планують масову подорож до України.

Минулого року, попри всі наші застереження, до Умані приїхали близько 23 000 паломників. Дві третини з них – з Ізраїля. Цього року планується навіть більше. Провокації вже були. Умань декілька разів обстрілювали. Там є й аеропорт. Я не виключаю, що росіяни запустять ракети у скупчення паломників цього року, а потім будуть розповідати, що це зробили українці.

Але жодної відповіді стосовно посилення ППО ми не отримали.

Ми намагаємось досягти з Ізраїлем взаємності. Натомість депортації українців зросли в рази. І це принизливо. Більше як 10% наших громадян зараз депортують в аеропортах. Сам порядок, за яким пропускають наших громадян через кордон, є принизливим.

Забирають паспорти, вони вимушені чекати понад 10 годин. Наші люди сплять на підлозі, жінки та діти, в аеропортах. Я це не можу зупинити.

А натомість вони просять для своїх громадян "зелені коридори".

Все це – дуже чутливі питання. У президента Зеленського запитали після саміту НАТО, чи задоволений він допомогою Ізраїлю. Він відповів, що у прем’єра Нетаньяху запрошення на столі – вже кілька місяців (Зеленський запрошує Нетаньяху приїхати з візитом до Києва ще з осені 2022 року. – Ред.).

Україна не дочекалася візитів попередніх прем’єрів Ізраїля – Бенета та Лапіда.

Так само, як не дочекалася й ізраїльської ППО.

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