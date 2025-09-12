Путин всё ещё рационален? Мы точно не знаем ответа на этот вопрос

Говорят, Путин протестировал оборону НАТО и увидел, что они не готовы.

И?

Если ты хочешь на кого-то напасть, ты не тестируешь их оборону, показывая противнику слабые места. Ты нападаешь. И радуешься тому, что противник не готов.

А что сделал Путин сейчас? Заставил всю западную прессу писать, что НАТО не готово. Так это приведет ровно к обратному – к тому, что НАТО начнет готовиться.

Потому что, конечно, когда у вас нет войны, вы не готовы. Конечно, у вас нет мобильных огневых групп и дронов-перехватчиков. Потому что они вам не нужны. В Украине это есть, потому что у нас каждую ночь летают. А в нормальной ситуации страна не может быть к такому готова. И когда дроны появляются раз в полгода, вы можете сбивать их и "Патриотами", и дорогими ракетами самолетов. Здесь не работает экономический компонент. Это не война на истощение, а реакция на редкое событие.

Это как с сильным снегопадом в большом городе. Он всегда парализует любой город в любой стране мира. Потому что никто никогда не готовится к экстремумам. Но если снега становится все больше и больше, готовность растет.

В результате, система ПВО будет усилена. Будут потрачены средства. Будут политические последствия. И к потенциальной атаке теперь страны НАТО будут более готовы.

Может ли Путин действительно хотеть разрушить НАТО? Ну разве что вы ожидали, что после пролета десятка беспилотников без взрывчатки в Польшу начнется война. Но это абсурд. Этого в принципе ожидать нельзя. И лучший ответ здесь – не объявление войны России, а тихие действия по усилению ПВО Польши, и по предоставлению Украине больших возможностей для ударов по России. И это, скорее всего, и будет сделано.

Поэтому реакция на такой удар вполне рациональна и соответствует ожиданиям.

О чем это говорит? Что у Путина нет никакого желания нападать на НАТО и Польшу. Он делает провокацию. Но зачем ему это? Вот самый интересный вопрос.

Почему он сделал это сейчас? Связано ли это с визитом в Китай? Путин все еще рационален? Мы точно не знаем ответов на все эти вопросы.

Особенно интересно было бы найти ответ на фоне продолжения войны Путиным в Украине. Потому что, если он просто хочет продолжать наступление на Донбассе, ему нужно делать это, не привлекая внимания санитаров, чтобы не усиливать позиции Украины. Но он сделал прямо противоположное.

Возможно, это иллюстрация старой стратегии россиян – "деэскалация через эскалацию". То есть Путин очень хочет закончить войну. Деньги заканчиваются. Но он хочет сделать это все еще на своих условиях. И он эскалирует, желая напугать Трампа, чтобы тот, опасаясь третьей мировой, начал больше давить на Украину.

Читайте также Гарантии безопасности для Украины: вызовы и проблемы

Работает ли этот план, сказать трудно. Потому что позиция европейцев не дает Трампу особо давить. Но план у Путина может быть.

Достиг ли он того, чего хотел? Публично российская пропаганда ликует (это как хулиган, забежавший в школу, показал всем задницу и побежал домой, радуясь, что ему за это ничего не было).

Но выглядит так, что все произошедшее очень позитивно для Украины. И это усиливает желание Европы поддерживать Украину. Потому что никто не хочет оказаться прямо перед россиянами.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net