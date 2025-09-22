Как контрнаступление под Добропольем подтвердило способность Украины выиграть войну
Этим летом украинцы проявили себя исключительно хорошо, учитывая все обстоятельства. Россияне не захватили ни одного города даже среднего размера: Покровск, Часов Яр, даже Торецк — где бои продолжаются уже более года (а в некоторых случаях и годами) — до сих пор полностью или частично остаются под контролем Украины. Более того, на прошлой неделе появились признаки украинских контратак на ряде участков фронта.
Я хотел бы остановиться на самой известной и успешной из украинских контратак, так как она демонстрирует важное различие между российской и украинской армиями и объясняет, почему Украина способна выиграть эту войну.
11 августа начали распространяться сообщения, что россияне осуществили крупный "прорыв" к северу от Покровска — в районе Доброполья.
Сообщения сразу же подали эту операцию как признак продолжения успешной адаптации России на поле боя, а также как доказательство того, что боевой дух и боеспособность украинской армии опасно близки к краху. Для напоминания — вот как New York Times описала российское наступление 12 августа:
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)