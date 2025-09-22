У нас є дуже цікавий пункт порівняння. Росіянам знадобився майже рік, щоб відновити контроль у Курській області

Цього літа українці показали себе надзвичайно добре, зважаючи на всі обставини. Росіяни не захопили жодного міста бодай середнього розміру: Покровськ, Часів Яр, навіть Торецьк — де бої тривають уже понад рік (а в деяких випадках і роками) — досі повністю або частково залишаються під контролем України. Ба більше, минулого тижня з’явилися ознаки українських контратак на низці ділянок фронту.

Я хотів би зупинитися на найвідомішій і найуспішнішій з українських контратак, адже вона демонструє важливу різницю між російською й українською арміями і пояснює, чому Україна здатна виграти цю війну.

11 серпня почали ширитися повідомлення, що росіяни здійснили великий "прорив" на північ від Покровська — в районі Добропілля.

Повідомлення відразу ж подали цю операцію як ознаку продовження успішної адаптації Росії на полі бою, а також як доказ того, що бойовий дух і боєздатність української армії небезпечно наближаються до краху. Для нагадування — ось як New York Times описала російський наступ 12 серпня:

