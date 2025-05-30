Президент США Дональд Трамп мог бы многое узнать о том, как лучше всего положить конец кровавой войне России против Украины, которая длится уже четвертый год, из опыта США тридцать лет назад во время переговоров, известных как Дейтонские мирные соглашения.

Если Трамп хочет остановить войну президента России Владимира Путина — а он объявил это приоритетом своей администрации — тогда ему стоит задуматься над тем, что потребовалось, чтобы наконец остановить президента Сербии Слободана Милошевича в 1995 году — после почти четырех лет убийств и более 100 000 погибших, включая резню в Сребренице — самый страшный акт геноцида в Европе после Холокоста.

Для достижения соглашения потребовалось непрерывное дипломатическое вовлечение США, подкрепленное демонстрацией военной угрозы, в тесном сотрудничестве с объединенными европейскими союзниками. Также потребовался двадцать один день интенсивных переговоров в Дейтоне — без участия тогдашнего президента США Билла Клинтона до самого конца, — во время которых все стороны были изолированы от медиа и внешнего влияния на авиабазе "Райт-Паттерсон".

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В честь годовщины Дейтона конгрессмен от Огайо Майк Тернер на прошлой неделе привез Парламентскую ассамблею НАТО, собрав делегатов от тридцати двух союзников, а также стран-партнеров. К ним присоединились лидеры с Западных Балкан, различные эксперты и даже Сараевский филармонический оркестр.

Я приехал почтить историю, но уехал с размышлениями после разговоров с ее творцами. Моей целью было найти подсказки, которые могли бы помочь администрации Трампа в ее пока безрезультатных усилиях по прекращению войны России против Украины.