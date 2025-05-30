Президент США Дональд Трамп міг би багато чого дізнатися про те, як найкраще покласти край кривавій війні Росії проти України, що триває вже четвертий рік, із досвіду США тридцять років тому під час переговорів, що стали відомими як Дейтонські мирні угоди.

Якщо Трамп хоче зупинити війну президента Росії Володимира Путіна — а він оголосив це пріоритетом своєї адміністрації, — тоді йому варто замислитися над тим, що знадобилося для того, аби нарешті зупинити президента Сербії Слободана Мілошевича у 1995 році — після майже чотирьох років убивств і понад 100 000 загиблих, включно з різаниною в Сребрениці — найгіршим актом геноциду в Європі після Голокосту.

Для досягнення домовленості знадобилося безперервне дипломатичне залучення США, підкріплене демонстрацією військової загрози, у тісній співпраці з об'єднаними європейськими союзниками. Також знадобився двадцять один день інтенсивних переговорів у Дейтоні — без участі тодішнього президента США Білла Клінтона до самого кінця, — під час яких усі сторони були ізольовані від медіа та зовнішнього впливу на авіабазі "Райт-Паттерсон".

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На відзначення річниці Дейтона конгресмен від Огайо Майк Тернер минулого тижня привіз Парламентську асамблею НАТО, зібравши делегатів від тридцяти двох союзників, а також країн-партнерів. До них приєдналися лідери із Західних Балкан, різні експерти і навіть Сараєвський філармонічний оркестр.

Я приїхав, щоб вшанувати історію, але поїхав із роздумами після розмов з її творцями. Моєю метою було знайти підказки, які могли б допомогти адміністрації Трампа в її досі безрезультатних зусиллях щодо припинення війни Росії проти України.