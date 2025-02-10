Трамп провёл личный телефонный разговор с Путиным. Разберём тезисно все известные детали:

Слышали ли мы заявления о положительных результатах со стороны России? При этом учитывая, что россияне обычно объявляют себя победителями в любом случае.

Так вот, Песков отказался комментировать и сказал, что "факт разговора был". И это не может не радовать.

Что до звонка, что после, администрация Трампа и сам 47-й президент не изменили своих заявлений и продолжили настаивать на том, что именно Россия не готова к переговорам, а Путин разрушает страну и экономику.

Да, Трамп продолжает говорить о "своём старом знакомом" Путине. Но он так же говорит и о Си, и в своё время называл "ракетчиком" Кима. Поэтому это просто условное заверение в духе "Я знаю, что с ним делать".

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Очень интересно, что на фоне разговора Трамп начал чётче говорить о гарантиях безопасности для Украины, как минимум, о цене (сумма, условия и редкоземельные металлы).

Следовательно, для него очевидно, что эта тема ключевая, и без неё договорённостей не будет.

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