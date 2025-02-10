Трамп провів особисту телефонну розмову з путіним. Розберемо тезово усі деталі, які відомо:

Чи почули ми заяви про позитивні результати з російської сторони? Зважаючи водночас на те, що зазвичай росіяни роблять свою перемогу в будь-якому разі.

Так от, Пєсков відмовився коментувати та сказав, що "факт розмови був". І це не може не радувати.

Що до дзвінка, що після, адміністрація Трампа і сам 47-й президент не змінили свої заяви та продовжили наполягати на тому, що саме росія не готова до переговорів і саме путін губить країну та економіку.

Так, Трамп продовжує говорити про "свого старого знайомого" путіна. Але він так само говорить і про Сі, і свого часу говорив про "ракетчика" Кіма. Тому це просто умовне завірення на кшталт "Я знаю, що з ним робити".

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Дуже цікаво, що на фоні розмови Трамп почав чіткіше говорити про гарантії безпеки для України, щонайменше про ціну (сума, умови та рідкісноземельні метали).

Отже, для нього очевидно, що ця тема ключова і без неї домовленостей не буде.

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