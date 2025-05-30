Какими являются условия для начала реального давления на РФ со стороны Трампа
В течение четырёх месяцев Трамп был настолько благосклонен к России в целом и к Путину в частности, что многие начали видеть в американском президенте кремлёвского агента.
Не думаю, что это правда — бритва Хэнлона требует не приписывать злому умыслу то, что можно легко объяснить глупостью.
Как по мне, особое отношение американского президента к российскому диктатору имеет две причины. На институциональном уровне глава Белого дома просто завидует масштабам власти главы Кремля. Лидера США постоянно ограничивают суды, политические противники и даже союзники, не говоря уже об избирателях, тогда как диктаторы в Москве или Пхеньяне могут управлять своими странами по своему усмотрению, не оглядываясь ни на кого. Желание Трампа иметь такую же власть толкает его в объятия тиранов.
На индивидуальном уровне Трамп так и не стал государственным деятелем, оставаясь бизнесменом. Он рассматривает власть как инструмент обогащения — ровно то же самое делают Путин и другие диктаторы. Трамп привык зарабатывать в мутной воде, и для Путина хаос — родная стихия.
Таким образом, в Белом доме действительно считают, что смогут договориться с Кремлём, например, по Арктике на взаимовыгодных условиях. А если "прекрасная сделка" между Вашингтоном и Москвой в перспективе принесёт личную выгоду Трампу, то почему бы не закрыть глаза на не вполне джентльменское поведение Путина?
Однако даже эта паранормальная любовь к Путину может быстро закончиться, если Трампу в какой-то момент будет выгоднее занять действительно жёсткую позицию в отношении России. Конечно, речь не идёт о двух-трёх неделях и даже не о двух-трёх месяцах, но такой момент может наступить ещё до конца этого года.
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