В течение четырёх месяцев Трамп был настолько благосклонен к России в целом и к Путину в частности, что многие начали видеть в американском президенте кремлёвского агента.

Не думаю, что это правда — бритва Хэнлона требует не приписывать злому умыслу то, что можно легко объяснить глупостью.

Как по мне, особое отношение американского президента к российскому диктатору имеет две причины. На институциональном уровне глава Белого дома просто завидует масштабам власти главы Кремля. Лидера США постоянно ограничивают суды, политические противники и даже союзники, не говоря уже об избирателях, тогда как диктаторы в Москве или Пхеньяне могут управлять своими странами по своему усмотрению, не оглядываясь ни на кого. Желание Трампа иметь такую же власть толкает его в объятия тиранов.

На индивидуальном уровне Трамп так и не стал государственным деятелем, оставаясь бизнесменом. Он рассматривает власть как инструмент обогащения — ровно то же самое делают Путин и другие диктаторы. Трамп привык зарабатывать в мутной воде, и для Путина хаос — родная стихия.

Таким образом, в Белом доме действительно считают, что смогут договориться с Кремлём, например, по Арктике на взаимовыгодных условиях. А если "прекрасная сделка" между Вашингтоном и Москвой в перспективе принесёт личную выгоду Трампу, то почему бы не закрыть глаза на не вполне джентльменское поведение Путина?