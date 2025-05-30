Трамп упродовж чотирьох місяців був настільки прихильним до Росії загалом та Путіна особисто, що багато хто почав вбачати в американському президентові кремлівського агента.

Не думаю, що це правда – бритва Генлона вимагає не приписувати лихому умислу те, що може бути легко пояснене дурістю.

Як на мене, особливе ставлення американського президента до російського диктатора має дві причини. На інституціональному рівні очільник Білого дому просто заздрить масштабу влади очільника Кремля. Лідера США постійно обмежують суди, політичні противники та навіть союзники, не кажучи вже про виборців, а диктатори в Москві чи Пхеньяні можуть керувати своїми країнами на власний розсуд, не озираючись ні на кого. Бажання Трампа мати таку саму владу штовхає його в обійми тиранів.

На індивідуальному рівні Трамп не став державним діячем, так і залишившись бізнесменом. Він розглядає владу як інструмент збагачення – і рівно те саме роблять Путін та інші диктатори. Трамп звик заробляти гроші у мутній воді, і для Путіна хаос – рідне середовище.

Отже, в Білому домі реально думають, що зможуть домовитися із Кремлем щодо, наприклад, Арктики на взаємовигідних умовах. А якщо "прекрасна угода" між Вашингтоном і Москвою в перспективі збагатить особисто Трампа, то чому б не заплющити очі на неджентльменську поведінку Путіна?