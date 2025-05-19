16 мая в Стамбуле впервые за последние три года состоялись прямые мирные переговоры между Россией и Украиной. Как и ожидалось, они не привели к завершению войны, а напротив — продемонстрировали принципиальные расхождения в позициях сторон. Пожалуй, единственным положительным результатом стала договоренность о крупнейшем обмене пленными (1000 на 1000) за все время полномасштабной войны между Россией и Украиной.

Многие считают главным достижением сам факт этих переговоров (что они вообще состоялись) и договоренность об их продолжении. Я же обращу внимание на парадоксы (это важно для понимания их специфики и дальнейших перспектив), а также на политические последствия стамбульского перформанса.

Казалось бы, это должна была быть встреча ради завершения войны, но на деле для обеих сторон встреча в Стамбуле носила исключительно тактический и демонстративный характер. И Россия, и Украина прежде всего стремились продемонстрировать президенту США Трампу свою готовность к мирным переговорам и одновременно провоцировали своего оппонента на отказ от участия в стамбульском рандеву. Именно в этом заключалась суть острой тактической борьбы вокруг него.

Россия и Украина договорились о продолжении, однако их позиции кардинально противоположны. Россия снова выдвигает ультиматумы, которые в принципе неприемлемы для Украины. Украина настаивает на приоритетности соглашения о полном прекращении огня, но Кремль отвергает такой подход. На данный момент переговорная ситуация выглядит патовой.

Переговоры происходили между Россией и Украиной, но их инициатором и главной движущей силой были Соединенные Штаты, точнее, президент США Дональд Трамп. При этом США не принимали непосредственного участия. Роль посредника, а скорее модератора, они доверили Турции. А за собой оставили функцию главного супервизора (контролера).

Со стороны США это очередной политический эксперимент. Сначала они два месяца вели параллельные и отдельные переговоры с Россией и Украиной. Это не принесло положительного результата, скорее спровоцировало эффект "испорченного телефона". Сейчас США перешли в другую крайность — прямые переговоры между воюющими странами. И все это с наивными ожиданиями, по словам Стива Уиткоффа, что достаточно посадить украинцев и россиян в одну комнату — и они быстро договорятся.