Это может стать серьезным каркасом для будущей новой архитектуры безопасности в Европе

Макрон в обращении к нации предупредил французов, что к 2030 году Россия мобилизует 3 млн военных и произведет 4000 танков, поэтому Европе необходимо вооружаться.

Кроме того, на следующей неделе Макрон собирает начальников штабов стран, готовых гарантировать мир в Украине…

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Все это хорошо, но лично я слабо верю в быстрые европейские миротворческие миссии в Украине. Потому что европейцы ни при каких обстоятельствах не пойдут на это без гарантий США. А США сейчас никому гарантий не дают.

Под вопросом даже членство США в НАТО.

Однако в обращении Макрона прозвучала другая, гораздо более перспективная тема — распространение французского ядерного зонтика на страны ЕС. Это может стать серьезным каркасом для будущей новой архитектуры безопасности в Европе.

И здесь уже не потребуется согласие США. Наоборот, даже возможное несогласие США лишь ускорит ее создание.

А чтобы добавить больше оптимизма, повторю: новая архитектура безопасности в Европе просто обречена быть с участием Украины.

И не потому, что в Европе сильно любят украинцев. А потому, что иметь в составе европейских сил действительно боеспособную армию будет выгодно самой утонченной Европе.

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