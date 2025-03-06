Ключова теза сенсаційного звернення Макрона
Макрон у зверненні до нації попередив французів, що до 2030 року Росія мобілізує 3 млн солдатів і виготовить 4000 танків, і тому Європі треба озброюватися.
А ще – Макрон на наступному тижні збирає начальників штабів країн, які готові гарантувати мир в Україні…
Усе це добре, але я особисто мало вірю у швидкі європейські миротворчі місії в Україні. Бо європейці на них за жодних обставин не підуть без гарантій США. А США нікому зараз гарантій не дають.
Під питанням навіть членство США у НАТО.
Однак у зверненні Макрона прозвучала інша набагато перспективніша тема – це розповсюдження французької ядерної парасольки на країни ЄС. Це може стати серйозним каркасом для майбутньої нової архітектури безпеки у Європі.
І тут уже не треба буде згоди США. Навіть навпаки – незгода США, якщо така буде, лише пришвидшить її створення.
А щоби додати більше оптимізму, повторю, що нова архітектура безпеки у Європі просто приречена бути за участю України.
І не тому, що в Європі дуже люблять українців. А тому, що мати у складі європейських сил справді боєздатну армію буде вигідно самій ніжній Європі.
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