Це може стати серйозним каркасом для майбутньої нової архітектури безпеки у Європі

Макрон у зверненні до нації попередив французів, що до 2030 року Росія мобілізує 3 млн солдатів і виготовить 4000 танків, і тому Європі треба озброюватися.

А ще – Макрон на наступному тижні збирає начальників штабів країн, які готові гарантувати мир в Україні…

Читайте також Що означатиме пауза у постачанні зброї для України і Європи і що робити

Усе це добре, але я особисто мало вірю у швидкі європейські миротворчі місії в Україні. Бо європейці на них за жодних обставин не підуть без гарантій США. А США нікому зараз гарантій не дають.

Під питанням навіть членство США у НАТО.

Однак у зверненні Макрона прозвучала інша набагато перспективніша тема – це розповсюдження французької ядерної парасольки на країни ЄС. Це може стати серйозним каркасом для майбутньої нової архітектури безпеки у Європі.

І тут уже не треба буде згоди США. Навіть навпаки – незгода США, якщо така буде, лише пришвидшить її створення.

А щоби додати більше оптимізму, повторю, що нова архітектура безпеки у Європі просто приречена бути за участю України.

І не тому, що в Європі дуже люблять українців. А тому, що мати у складі європейських сил справді боєздатну армію буде вигідно самій ніжній Європі.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net