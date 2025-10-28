замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции (2014–2019)

Украинцы по своей природе – люди, умеющие планировать на долгосрочную перспективу. Но на уровне политикума этого не происходит

LIGA.net запустила новый формат колонок – "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Ланы Зеркаль:

Правительство, президент и Верховная Рада не создают новых прорывных идей и не допускают нового в политическую практику. Действия власти местами несогласованные;

нет четкой стратегии развития страны, что затрудняет привлечение инвестиций и планирование. Люди не знают, чего ожидать завтра;

Украина должна сосредоточиться на качественной и скоординированной работе с Европейским Союзом как с единственным союзником;

оборонная отрасль должна интегрироваться в долгосрочную архитектуру безопасности Европы, а не только приносить краткосрочную прибыль.

