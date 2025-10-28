заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції (2014–2019)

Українці за своєю природою – це люди, які вміють довгостроково планувати. Але на рівні політикуму цього не відбувається

Про що думка Лани Зеркаль:

Уряд, президент і Верховна Рада не створюють нових проривних ідей і не допускають нового в політичну практику. Дії влади подекуди нескоординовані;

немає чіткої стратегії розвитку країни, що ускладнює залучення інвестицій і планування. Люди не знають чого чекати завтра;

Україна має фокусуватися на якісній та скоординованій роботі з Європейським Союзом, як з єдиним союзником;

оборонна галузь має інтегруватися в довгострокову архітектуру безпеки Європи, а не лише приносити короткостроковий прибуток.

