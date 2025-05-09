Какие папы Львы были в прошлом и о каких параллелях с современностью говорит выбор имени

Итак, выбрали из неочевидных папабиле (кардиналы, которых считают вероятными кандидатами на папский престол. – Ред.). Это значит, что это компромиссная фигура на фоне того, что никто из очевидных папабиле не набрал нужного большинства.

Ранее я говорил о трёх осях, которые будут определять этот конклав: Глобальный Юг – Запад, американоцентризм – антиамериканизм, консерватизм – либерализм. Итак, конклаву удалось объединить лишь Глобальный Юг и Запад, с тяготением всё же к Западу. Что касается второго – Трамп будет доволен, хотя и ненадолго. Что касается третьего – выбор имени говорит лучше всего остального.

Вот какими были папы Львы в прошлом:

Лев I Великий (440–461) – именно при нём начался рост папской власти. Также он противостоял варварам, захватывавшим Рим.

Лев III (795–816) – короновал Карла Великого императором в 800 году.

Лев IV (847–855) – укрепил римские стены от арабских набегов.

Лев VIII (963–965) – назначен императором Оттоном I. Считается антипапой.

Лев IX (1049–1054) – именно при нём произошёл Великий раскол с Востоком. Хотя он, правда, немного не дожил до этого.

Лев X (1513–1521) – при нём произошла Реформация, и он же отлучил Мартина Лютера от церкви.

Лев XII (1823–1829) – консервативный папа после наполеоновских войн.

Лев XIII (1878–1903) – на него, очевидно, и ориентировался Роберт Прево, выбирая себе имя. С одной стороны, он издал энциклику Rerum Novarum – новое на то время слово о социальной справедливости. Но именно он стал одним из апостолов крестового похода против модернизма и либерализма, который продолжался вплоть до Второго Ватиканского собора.

Он – столп неосхоластики, которому позже противостояла "новая теология". Среди его главных врагов были секуляризация и попытки ослабления власти Римского престола. Впрочем, он был не столь радикален, как папы Пий IX и Пий X до и после него.

Все параллели с современностью очевидны. Делайте выводы сами.

P.S. Для Украины это может быть неплохой выбор.

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