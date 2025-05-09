Які папи Леви були у минулому і про які паралелі з сучасністю свідчить вибір імені

Отже, обрали з неочевидних папабіле (кардинали, яких вважають імовірними кандидатами на папський престол. – Ред.). Це означає, що це компромісна фігура на тлі того, що ніхто з очевидних папабіле не набирав потрібної більшості.

Я раніше говорив про три осі, які визначатимуть цей конклав: Глобальний Південь – Захід, американоцентризм – антиамериканізм, консерватизм-лібералізм. Отже, конклаву вдалося поєднати лише Глобальний Південь та Захід, з тяжінням все ж до Заходу. Щодо другого, то Трамп буде задоволений, хоча й недовго. Щодо третього, то вибір імені говорить краще за все інше.

Ось які були папи Леви у минулому:

Лев I Великий (440–461) – саме за нього почалося зростання папства. Також він чинив опір варварам, що захоплювали Рим.

Лев III (795–816) – коронував Карла Великого імператором у 800 році.

Лев IV (847–855) – укріпив римські мури від арабських нападів.

Лев VIII (963–965) – призначений імператором Оттоном І. Вважається антипапою.

Лев IX (1049–1054) – саме за нього сталася Велика схизма зі Сходом. До якої він, правда, трохи не дожив.

Лев X (1513–1521) – за нього сталася Реформація, і він же відлучив Мартина Лютера від церкви.

Лев XII (1823–1829) – консервативний папа після наполеонівських воєн.

Лев XIII (1878–1903) – на якого, очевидно, і орієнтувався Роберт Прево, обираючи собі імʼя. З одного боку, той був видав енцикліку Rerum Novarum – нове на той час слово про соціальну справедливість. Але саме він став одним з апостолів хрестового походу проти модернізму і лібералізму, що продовжувався аж до Другого Ватиканського собору.

Він – стовп неосхоластицизму, якому пізніше протистояла "нова теологія". Серед його головних ворогів була секуляризація та спроби ослаблення влади Римського престолу. Втім, він був не настільки радикальний, як папи Пій IX і Пій Х до і після нього.

Всі паралелі із сучасністю очевидні. Висновки робіть самі.

P.S. Для України це може бути непоганий вибір.

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